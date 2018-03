Svindal på pallen – tysker jublet for seier i Kvitfjell: – Overraskende

Saken oppdateres.

KVITFJELL/BERGEN: Kjetil Jansrud har desidert flest seire på Kvitfjell, og var ikke overraskende storfavoritt til lørdagens utfor i verdenscupen.

Men det gikk ikke som planlagt for Jansrud på hjemmebane. Han endte på en 4. - plass med tiden 1:49.44.

Aksel Lund Svindal ble beste nordmann på 3. - plass, mens dagens store overraskelse ble vinner Thomas Dressen.

Resultater: Verdenscup alpint menn lørdag i Kvitfjell, Norge, utfor: 1) Thomas Dressen, Tyskland 1.49,17, 2) Beat Feuz, Sveits 1.49,25, 3) Aksel Lund Svindal, Norge 1.49,34, 4) Kjetil Jansrud, Norge 1.49,44, 5) Christof Innerhofer, Italia 1.49,49, 6) Mauro Caviezel, Sveits 1.49,64, 7) Adrien Theaux, Frankrike 1.49,74, 8) Dominik Paris, Italia 1.49,79, 9) Vincent Kriechmayr, Østerrike 1.49,84, 10) Brice Roger, Frankrike 1.49,89. Øvrige norske: 19) Adrian Smiseth Sejersted 1.50,73, 20) Aleksander Aamodt Kilde 1.50,75, 39) Stian Saugestad 1.51,40. Verdenscupen (31 av 37 konkurranser): 1) Marcel Hirscher, Østerrike 1494, 2) Henrik Kristoffersen, Norge 1205, 3) Svindal 776, 4) Feuz 716, 5) Jansrud 715, 6) Alexis Pinturault, Frankrike 687, 7) Dressen 535, 8) André Myhrer, Sverige 522, 9) Matthias Mayer 502, 10) Paris 498. Øvrige norske (topp 30): 14) Kilde 445, 24) Leif Kristian Nestvold-Haugen 324, 25) Sebastian Foss Solevåg 298. Utforcupen (7 av 9 renn): 1) Feuz 622, 2) Svindal 562, 3) Dressen 401, 4) Paris 366, 5) Jansrud 314, 6) Kriechmayr 284. Øvrig norsk (topp 30): 14) Kilde 157. (©NTB)

– Det er den sure 4. - plassen, men det er greit å forstå når man ser det i forhold til kjøringen. Det ble litt rotete og litt vanskelig. Det var litt utypiske Kvitfjellforhold, sier Jansrud til NRK etter løpet.

– Løypene er isete nesten hele veien og har flere uroligheter underveis, var ekspertkommentator i NRK, Kjetil André Aamodts vurdering i forkant av lørdagens renn.

Dressen overrasket

Mens Jansrud skuffet, imponerte Thomas Dressen. Tyskeren hadde full kontroll på den isete løypen og holdt høy fart. I siste partiet holdt Dressen en fart på 133,3 km/t.

– Der har vi Thomas Dressen som mest sannsynligvis tar seieren her, utbrøt NRKs kommentatorer på de siste meterene.

Dressen gjorde som bestilt og satte vinnertiden på 1:49.17.

– Litt overraskende synes jeg, men han kjørte nydelig på ski hele veien og klarte utgangen på løpet mye bedre enn noen andre, skryter Aamodt.

– Seieren er viktig for ham. Da får han bevist at Kitzbuhel ikke var en engangsgreie, sier Kjetil Jansrud om Dressen.

Dressen: - En flott løype

Selv om mange var preget av forholdene, hadde vinneren selv hadde ingen problemer med de isete forholdene på Kvitfjell, og trivdes godt i løypen.

– Det er en flott løype, og jeg liker den veldig godt. Det gikk ganske bra for meg her i fjor også. Jeg liker også menneskene her, de er veldig hjelpsomme og hyggelig, så det er alltid bra å stå på ski her, sier Dressen til NRK.

Alexander Aamodt Kilde var under oppvarming da Dressen satte utfor, og fikk derfor ikke sett løpet. Kilde er likevel ikke overrasket over prestasjonen.

- Han er i form og det er veldig typisk ham og gjøre det bra når det blir veldig kaldt i lufta og tørrere i snøen. Da får han utstyret til å løpe skikkelig, og det er kult, sier Kilde

Bronse til Svindal: - Det var litt rusk

Aksel Lund Svindal var første nordmann ut lørdag og verdenscupen på Kvitfjell var det første rennet som olympisk mester for Norges utforkonge.

Svindal kom seg greit igjennom løypen, men var noe ustabil i noen partier. Tiden 1:49.34 sendte Svindal likevel inn til ledelse.

Det endte med pallen og 3. - plass for Svindal, som ble beste nordmann lørdag. Sveitseren Beat Feuz tok 2. - plassen med tiden 1:49.25.

– Jeg synes det er en ok runde, men var litt rufs. Men det ble litt sånn når jeg kommer ut litt skeivt, for jeg kjørte en dårlig trening i går. Så fokuserer jeg selvfølgelig på å gjøre taktisk gode valg også. Men du blir ikke så trygg på at du kan kjøre taktisk fint og fort nok når du har kjørt dårlig dagen før, så da må man kompensere med å gi litt gass, og da er det ofte at det blir litt smårusk. Men jeg vil heller ha det enn en fin runde og vite at jeg kunne gitt litt mer gass. Men jeg er fornøyd jeg, sier Svindal til NRK etter løpet.