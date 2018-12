TV 2s reklamegrep skapte klagestorm

Den norske VM-helten kjente at noe var galt. Da han kom til legen, fikk han seg en overraskelse

Saken oppdateres.

Vanligvis er det NRK som sender vintersport på TV. TV 2 har imidlertid sikret seg rettighetene til konkurransene som går i Sveits. Dermed var langrenn- og hoppkonkurransene tilbake på TV 2 denne helgen.

Det førte til en klagestorm mot reklamepausene i sendingene. Et titall seere luftet sin frustrasjon på Twitter.

Kommunikasjonssjef i TV 2 Jan-Petter Dahl har registrert at reklamepausene skapte reaksjoner.

– Vi er en reklamefinansiert TV-kanal. Reklame er helt nødvendig. Sånn er det i våre sendinger. Vi prøver å gjøre det beste ut av det for seerne våre, sier Dahl.

«Nå gidder jeg ikke mer»

Det var spesielt hoppinteresserte som uttrykte sin misnøye i sosiale medier. En gjennomgang av hoppsendingen viser følgende reklametid:

Første omgang

Én reklamepause på fem minutter

Én reklamepause på et drøyt minutt

Andre omgang

Én reklamepause på et drøyt minutt

(I alle tre reklamepauser kunne man se hopprennet i et mindre vindu. Det var reklamelyd, altså ingen kommentator)

Veldig mange leste dette Johaug-intervjuet i helgen: - Jeg forstår ikke hva jeg har gjort

Begge omgangene varte i en drøy halvtime. I pausen mellom omgangene, som varte i ca. 20 minutter, viste TV 2 ca. 16 minutter reklame.

Enkelte seere var svært misfornøyde med langrenn- og hoppsendingene til TV 2.

«Har fått med meg de fleste av direktesendte hopprenn gjennom tiden, men nå gidder jeg ikke mer», skrev én bruker.

«Det er når du ser langrenn på TV 2, man med glede betaler NRK-lisensen», skrev en annen.

– Nordmenn har i alle år vært bortskjemte

Det var bare to av mange klager på TV 2 i sosiale medier. Det er langt fra første gang reklamepauser i sportssendinger skaper engasjement. Både under OL i 2014 (sendt av TV 2) og OL i 2018 (sendt av Discovery) ble det oppstyr.

Men hva er det som får seerne til å reagere så sterkt?

– Nordmenn har i alle år vært bortskjemte med reklamefri vintersport på NRK, sier Kampanje-redaktør Knut Kristian Hauger.

– Derfor reagerer seerne negativt når vintersporten kommer på kommersielle kanaler, fortsetter han.

I 2014 spurte SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) 1000 nordmenn hva de synes om TV-reklame. Da svarte 44 prosent at de liker TV-reklame «ganske dårlig», mens 38 prosent svarte «svært dårlig».

Forskeren Ardis Storm-Mathisen, som arbeidet med undersøkelsen, er ikke overrasket over at nordmenn stadig klager over TV-reklame.

– Vi er vant til å bli beskyttet fra reklame på TV, hvert fall den eldre generasjonen. Det har noe med forventninger å gjøre. Man kan sikkert finne lignende tendenser i andre land. Når noe man gjør blir avbrutt, så blir man irritert, analyserer Storm-Mathisen.

Har du lest dette intervjuet med Henrik Kristoffersen? – Jeg var alltid dårligst, alltid sist, alltid tregest

Kan bli endringer

Knut Kristian Hauger i Kampanje tror det «alltid vil være kritiske røster» mot reklame. Men han ser likevel en liten dreining.

– Etter flere år med OL både på TV 2 og Discovery de siste årene tror jeg aksepten for reklameavbrudd i vintersport er blitt høyere for nordmenn, sier Hauger.

Det kan altså hende at TV-publikumet er i endring. Og det kan også bli endringer hos TV 2.

– Vi evaluerer fortløpende. Det vil alltid være reklame i våre vintersportsendinger. Målet er å gjøre det så skånsomt som mulig, og at aktiv idrett i størst mulig grad blir ivaretatt, sier Jan-Petter Dahl i TV 2.