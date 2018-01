TV-kanalene ble ikke enige. En «heftig prisgalopp» ligger bak, mener ekspert.

St. Olav stopper all omskjæring av guttebarn: - Det blir vanskelig si at jeg må ha operasjonsstuen til omskjæring i stedet for en kreftpasient

Lørdag skrev Aftenposten at rettighetshaver Discovery tilbød NRK å kjøpe TV-akkreditering til OL.

Pris? 1 million kroner.

Partene har imidlertid ikke villet bekrefte at uenigheten handlet om penger. Prosessen endte uansett med at hverken NRK eller TV 2 får lov å gjøre TV-intervjuer inne på OL-arenaene.

– Det er et utslag av en ganske heftig prisgalopp, sier Knut Kristian Hauger, medieekspert og ansvarlig redaktør i kampanje.com.

Han forklarer videre:

– På generelt grunnlag har vi sett en økende tendens til at selskaper som kjøper dyre rettigheter ønsker å verne om eksklusiviteten rundt de rettighetene. De blir så ekstremt dyre etter hvert, og man ønsker å forsvare eksklusiviteten i innholdet i størst mulig grad.

– Det er beklagelig

Administrerende direktør i Discovery, Tine Austvoll Jensen, vil ikke gå i detalj angående hvorfor de ikke ble enige med NRK eller TV 2. «Men penger var ikke grunnen», sier hun.

Jensen fremhever også at VG, som Discovery har et redaksjonelt samarbeid med, har fått TV-akkreditering - i motsetning til tidligere OL. Dermed vil man kunne se seiersintervjuene på VGTV, samt Discoverys kanaler Eurosport og TVNorge.

Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen, er imidlertid ikke begeistret for løsningen.

– Generelt så mener jeg jo det er beklagelig at ikke de to største alllmennkringkasterne får slippe til på arenaene under et arrangement med så stor allmenn interesse som OL, skriver Jensen i en epost.

Overrasket

Hvis NRK og TV 2 skal gjennomføre TV-intervjuer med utøverne, må dette gjøres utenfor arenaene.

Reidar Sollie i Norsk Sportsjournalisters Forbund beskriver det som «overraskende og synd» at partene ikke ble enige.

– Det er et eksempel på hvordan rettighetsproblematikken fungerer. Det er pengene som rår, og de har ikke blitt enige om et samarbeid. Dette har ikke skjedd før, sier Sollie.

NRK: – Dette er Discoverys valg

I de to foregående vinterlekene var det henholdsvis NRK og TV 2 som hadde rettighetene.

– Da hadde vi et veldig godt samarbeid. Det har vært lett å få til en avtale om akkrediteringer, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

– Men dette er Discoverys valg. Det er de som har rettighetene, legger han til.

Eriksen vil ikke si noe konkret om samtalene med Discovery. Det vil heller ikke TV 2-direktør Olav Sandnes. Men Sandnes legger ikke skjul på at han er misfornøyd med utfallet.

– Vi ønsket å tilby våre seere en bred nyhetsdekning med samme tilgang som vi har hatt tidligere. Det tror vi ville skapt større interesse for arrangementet, og det er også en fordel for Discovery, sier Sandnes.

Tine Austvoll Jensen i Discovery tror imidlertid ikke det totale OL-tilbudet blir skadelidende.

– Vi har altså gitt bort av vår kvote til VG og P4. I tillegg er det sånn at alle norske medier har tilgang til å dekke OL gjennom skrivende akkrediteringer, akkurat som i tidligere OL, sier Jensen.

– Aggressive konkurrenter

Etter det Aftenposten forstår, tilbød Discovery aldri TV 2 å kjøpe TV-akkreditering. De kom altså ikke like langt i prosessen som NRK.

Reidar Sollie i sportsjournalistforbundet peker på krangelen som oppstod etter at TV 2 trosset Discovery og sendte Eliteserie-høydepunkter i fjor. Han tror dette «førte til et uheldig utgangspunkt» for OL-samtalene.

At det til slutt var VG, og ikke TV 2, som fikk TV-akkreditering av Discovery, er illustrerende for situasjonen i Medie-Norge, mener Knut Kristian Hauger i Kampanje.

– Jeg er ikke overrasket over at VG og Discovery nå har et samarbeid knyttet til OL. Discovery og TV 2 er mer aggressive konkurrenter, sier Hauger, i henvisning til lineær-TV- og reklamemarkedet.

Uansett er Tine Austvoll Jensen i Discovery klar på at OL-samtalene ikke har skapt dårlig stemning mellom de tre TV-selskapene.

NRK-sjef Eriksen sitter heller ikke igjen med bitre følelser.

– Vi håper dette blir et bra OL, og ønsker Discovery lykke til.