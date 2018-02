TV-sjefene røper: Så mye reklame blir det under OL

Her er Norges to ukjente medaljehåp: – Det kan bli dårlig kvalitet i starten

Det er første gang Eurosport og TVNorge – som hører inn under Discovery-konsernet – sender OL.

Rundt 300 mennesker er i sving. Det skal sendes 1800 timer med TV-bilder fra Pyeongchang.

Det betyr lange dager for administrerende direktør Tine Austvoll Jensen og sportsdirektør Eirik Koren.

Når vi møter dem på kontorene i Nydalen kort tid før OL-start, er grovarbeidet allerede gjort. Kun finpussingen gjenstår.

– Hva hadde vært et skrekkscenario for dere i OL?

– Det må være at alle norske utøvere går ned med matforgiftning, sier Jensen, før sidemann Koren tar over:

– Det er klart at gode norske resultater er viktig. Det vil ha mye å si for hvordan sendingene oppleves og hvilke sendinger vi faktisk lager. Jeg jobbet selv under Torino-OL, i Italia. Det er for mange blitt et OL der alt gikk galt. Og spesielt seerne opplevde også at det var et tungt OL.

Nettopp matforgiftning fryktet norske ledere skulle ramme den norske troppen tirsdag denne uken. Noro-viruset herjet i området, og den norske troppen måtte sette inn ekstra tiltak for at ikke norske utøvere skulle rammes.

Forberedt på klager

Det er nemlig liten tvil om at lite engasjerer det norske folk like mye som vinter-OL. Det er derfor Discovery måtte ut med 1,3 milliarder euro (rundt 12 milliarder norske kroner etter dagens kurs) for rettighetene. Avtalen sikrer Discovery eksklusive rettigheter til alle OL i tidsperioden 2018–2024.

Lekenes popularitet innebærer imidlertid også et stort press og ansvar. Under Sotsji-OL for fire år siden havnet TV 2 i en klagestorm–både på grunn av reklamesendinger og valget av kommentatorer

– Uansett hvem som har et OL, i et land som har et sterkt forhold til vinteridrett, vil det alltid være ting i sendinger som kan irritere. Det tror jeg er helt uavhengig av hvem som sender OL, sier sportsdirektør Koren.

Allerede flere uker før OL fikk han spørsmålet fra bekymrede sportsfans på mail: Hvordan blir reklamepausene?

– Det blir reklame. Det er det vi lever av. Men vi skal gjøre det vi kan for å unngå å ødelegge seeropplevelsen, sier Koren.

12 minutter pr. time

IOC har satt klare retningslinjer for reklame – som alle rettighetshavere må forholde seg til.

– Det maksimale antallet minutter pr. time for reklame er 12 minutter. Og vi vil ikke nødvendigvis benytte oss av alle minuttene alltid, sier Koren.

I tillegg minner Koren om at mange idretter – som ishockey og skihopp – har naturlige avbrekk. I øvelser som pågår sammenhengende, som for eksempel femmila, kan en split screen-løsning brukes. Discovery er uansett opptatt av å kunne tilpasse seg – og eventuelt endre reklameplanene – underveis i lekene.

TV 2 og NRK nektes å gjøre TV-intervjuer på OL-arenaene. Les hvorfor her:

Søvn eller OL?

Det finnes også uvante utfordringer i år. Tidsforskjellen på åtte timer gjør at mange av konkurransetidspunktene er ugunstige. For eksempel går utforrennet for menn klokken tre om natten.

– Tidsforskjellen er én av tingene vi ikke får gjort noe med. Men, hvis man ser på øvelsesprogrammet, så er det ikke så ugunstig som det har vært noe bekymring rundt. Langrennsøvelsene får man med seg hvis man ønsker å stå opp. Skiskyting kan du få til lunsj, og skihopp, for eksempel, kan du få til middagen din, sier Koren.

– Så vi sier det er OL-et der du vil huske hva du har spist til frokost, lunsj og middag, legger Jensen til.

For sportsinteresserte blir imidlertid de neste ukene full av vanskelige valg. Søvn eller OL? Jobb eller OL?

Discovery-duoen lover imidlertid oppsummeringer med jevne mellomrom, blant annet i sendingen som sendes hver dag klokken 16. Der er Pål Gordon Nilsen og Susanne Wergeland programledere. Klokken 20 tar Jon Almaas og Anne Rimmen over. De viktigste konkurransene med norske øyne vil bli sendt på TVNorge, mens Eurosport brukes som «ekstrakanal».

Slagplanen er altså lagt. Og det overordnede målet er også klart.

– Siden vi kjøpte rettighetene, har vi sagt at vi skal prøve å lage det beste OL-et noensinne. Det tror jeg er det eneste målet vi kan ha ut fra de forventningene folk har til TV-produktet.

Hvert sekund digitalt

I tillegg til de vanlige lineære sendingene på TV Norge og Eurosport vil hver eneste OL-øvelse være mulig å få med seg digitalt. Nå har eieren av de to kanalene, Discovery, sørget for at det er to forskjellige strømmetjenester på nett for disse. TV Norge er å finne i et abonnement som heter Dplay, mens Eurosports innhold finnes på Eurosport Player.

I utgangspunktet ville dermed seere som vil ha med seg alt OL-stoff på digitale plattformer måtte ha to forskjellige innlogginger for å få det til. De har laget en løsning for det.

– Alt OL-innhold som blitt vist på TV Norge vil også bli tilgjengelig i Eurosport Player. Dermed er det tilstrekkelig med innlogging på Eurosport Player for å få med seg alt, sier senior kommunikasjonsrådgiver i Discovery Networks, Lars Hojem Kvam.

Dermed blir OL-kveld med Jon Almaas og Anne Rimmen fra TV Norge tilgjengelig i en tjeneste som ellers ikke ville sendt denne.

Tidspunkter for åtte mulige medaljeøvelser:

Lørdag, 10. februar 08.15: Fellesstart med skibytte for kvinner (LANGRENN)

Søndag, 11. februar 02.00: Slopestyle-finale for menn (SNOWBOARD)

Søndag, 11 februar 03.00: Utfor for menn (ALPINT)

Mandag, 12. februar 13.50: Normalbakke for kvinner (HOPP)

Torsdag, 15. februar 08.40: Norge-Sverige (ISHOCKEY)

Søndag, 18 februar 07.15: 4x10 kilometer stafett for menn (LANGRENN)

Søndag, 18. februar 12.15: 15 kilometer fellesstart for menn (SKISKYTING)

Fredag, 23. februar 11.00: 1000 meter for menn (SKØYTER)

Disse skal på skjermen under OL

OL-studio, Pyeongchang:

Carsten Skjelbreid og Anne Sturød

OL-studio, Oslo:

Pål Gordon Nilsen og Susanne Furøy Wergeland

OL-kveld:

Anne Rimmen og Jon Almaas

Langrenn:

Jan Christian Bjørn, kommentator

Åge Skinstad, ekspert

Vibeke Skofterud, ekspert

Tomas Northug, ekspert

Jonas Bergh-Johnsen, reporter

Skiskyting:

Asbjørn Myhre, kommentator

Martin Eng, ekspert

Morten Hegle Svendsen, ekspert

Ann Kristin Flatland, ekspert

Kristian Oma, reporter

Alpint:

Håkon Bjercke, kommentator

Tom Stiansen, ekspert

Kjetil André Aamodt, ekspert

Lasse Kjus, ekspert

Kenneth Fredheim, reporter

Hopp:

Jørn Sundby, kommentator

Kjetil Sandbråten, ekspert

Anders Bardal, ekspert

Jonas Bergh-Johnsen, reporter

Ishockey:

Jørgen Klem, kommentator

Frode Marti, kommentator

Anders Blegeberg, kommentator

Espen «Shampo» Knutsen, ekspert

Vegard Vaagbø, reporter

Skøyter:

Arve Fuglum, kommentator

Mikael Flygind Larsen, ekspert

Vegard Vaagbø, reporter

Øystein Ingdahl, kommentator, kortbane

Snowboard/freestyle:

Jonas Greve, kommentator

Stig Moen, kommentator

Helene Olafsen, ekspert

Gjermund Bråten, ekspert

Andreas Håtveit, ekspert

Bastian Juell, ekspert

Gunnhild Toldnes, reporter

Stig Moen, kommentator, kulekjøring og aerials

Curling:

Thoralf Hognestad, kommentator

Lars Vågberg, ekspert

Vegard Vaagbø, reporter

Rune Steen Hansen, kommentator

Johan Høstmælingen, kommentator

Kunstløp:

Lise Røsto Jensen, kommentator

Espen Røtterud Runås, kommentator

Bob, aking og skeleton:

Henrik Jonassen, kommentator

*Kombinert blir dekket av kommentatorteamene for hopp og langrenn.