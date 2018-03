Norske strømkunder betaler milliarder for vindparkene

Tabbe ødela alt for Skarstein: – Det er så irriterende

Saken oppdateres.

PYEONGCHANG: To dager inn i Paralympics hadde Birgit Skarstein (29) allerede deiset i bakken to ganger.

I onsdagens sprint skjedde det igjen – i prologen. Men Skarstein viste lovende styrke da hun likevel tok seg videre.

I semifinalen sa det imidlertid stopp. Etterpå angret Skarstein på valgene hun tok underveis.

– Jeg gjør noen taktiske feilgrep som gjør at jeg blir gående og stange i de som går foran meg. Jeg kom meg ikke forbi. Det er kjedelig, sier Skarstein.

Hun mener hun er god nok til å gå finalen.

– Jeg føler jeg er i god form. Det er det som er så irriterende.

– Det holder ikke

I sitski er det mye vanskeligere å manøvrere i feltet enn i vanlig langrenn. Kjelkene tar stor plass – og det er utfordrende å skifte spor.

Før en stigning slapp Skarstein tyske Andrea Eskau – som er kjent som en god klatrer – foran seg. Det ble skjebnesvangert.

– Jeg trodde feltet skulle gå raskere enn de gjorde. Jeg vurderte det sånn at det var bedre for meg å la de gå forbi, for så å passere de på flatene igjen, sier Skarstein.

– I to partier ble jeg gående og bremse. Du kan ikke gå og bremse i en semifinale. Det holder ikke. Det er sånn nivået skal være.

Tapte på oppløpet

Trener og samboer Martin Sletten beskriver Skarsteins valg som en «taktisk bom».

– Andrea Eskau er raskere enn Birgit i oppoverbakke. Så hun slapp henne forbi for å følge henne. Men Eksau gikk ikke raskt nok, forklarer Sletten.

Skarstein kjempet helt til siste slutt. Men på oppløpet tapte hun kampen om den viktige tredjeplassen mot Natalja Kotsjerova fra Russland.

– Dette er et game som utfordrer både det fysiske og det taktiske. Plasserer du deg feil, så hjelper det ikke, sier Skarstein.

Både Skarstein og trener Sletten ser imidlertid lyst på fortsettelsen. Lørdag er det 5-kilometer – som er favorittøvelsen til 29-åringen.

Onsdag var det amerikanske Oksana Masters som tok gull, foran tyske Andrea Eskau og Marta Zainullina fra Russland.