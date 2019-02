Tåler ikke langrennsløpere kritiske spørsmål?

Saken oppdateres.

Skiforbundet bør ta en prat med sine utøvere og forklare dem hva som er pressens jobb. Men det gjør de nok ikke, de tenker på samme måte selv.

Er det noe som dukker opp til stadighet, sikrere enn norske langrennsmedaljer, så er det idrettsfolk som jamrer over at journalistene stiller kritiske spørsmål.

Ferske eksempler fra ski-VM:

Maiken Caspersen Falla klagde på at norske journalister hadde spurt henne om de dårlige resultatene denne vinteren, før VM-sprinten.

Emil Iversen angrep journalistene fordi de hadde tillatt seg å stille kritiske spørsmål etter at han hadde jogget i mål på 31. plass på tremila.

Ole Morten Iversen, norsk trener, besværet seg over at en svensk kommentator skrev at Therese Johaug ikke mente det da hun sa at én medalje i VM var målet.

En surmaget bemerkning

Da kan vi bemerke, når vi oppfattes som surmagede: Før VM-gullet var nedturen det mest naturlige å spørre Falla om.

Etter tremilen var det eneste interessante med Emil Iversen hvorfor han og Johannes Høsflot Klæbo hadde ruslet rundt til 30.- og 31.-plass. Og at Johaug skulle være fornøyd med bronse, det virket helt usannsynlig etter hennes resultater denne vinteren.

Men for all del, ikke spør løpere eller ledere om slikt. Da er journalistene kritiske, hvorfor heier dere ikke på oss?

Det er ikke rart at det blir slik. Dette er folk som helt fra barndommen er blitt hyllet for sitt idrettstalent. Motgang er ikke lett å takle for noen, og spesielt ikke for den som har stjernestatus.

Eksemplene fra ski-VM går inn i en lang rekke av lignende saker. Utøvere lar seg mer enn gjerne hylle i pressen – i store, jublende oppslag – når karrieren er på vei oppover. Da er det både heder, prestisje og penger å tjene på journalistenes heiarop.

Men de mener, faktisk i fullt alvor, at journalistene ikke bør spørre mer når resultatene er dårlige.

Velmenende og feil

Det minner meg om talsmannen for fotballdommerne på Romerike en gang på 70-tallet. Han skrev til lokalavisen og krevde at de bare skulle kommentere dommernes innsats når den var god. Hvis dommeren var dårlig, skulle bare hans navn nevnes.

Alle som har vært innom sportsjournalistikken, har erfart at det er flere enn fotballdommeren, Falla og Iversen som står for en slik holdning.

Norge har også en trener for A-landslaget i fotball som ikke liker at pressen mener noe om hans spillere. Da flere journalister skrev at Stefan Johansen burde få hvile fra landslaget på grunn av dårlig form, tok trener Lars Lagerbäck med seg Johansen på pressekonferansen og gikk hardt ut mot pressen og «slike arbeidsmetoder».

Dagen etter var Johansen satt ut av laget. Lagerbäck var altså enige med journalistene, men denne meningen skulle tilhøre ham, ikke pressen.

Venn eller fiende

Da kan vi bla tilbake til den tiden da Åge Hareide trente landslaget. Muligens inspirert av George W. Bush etter terroren i New York (You’re either with us or you’re with the terrorists), sa han omtrent det samme på en pressekonferanse. Enten er dere med oss, eller så er dere mot oss.

Kulturjournalister, kjendisjournalister og lokaljournalister møter dette hele tiden. For journalistene er ikke dette et problem. De må ønske og tåle dette.

For norsk sportsjournalistikk vil det være ille dersom alle journalistene gir etter for idrettens krav.

Men er det ikke det vi gjør da? Jo, altfor mange av oss er rene heiagjengledere, det er bare å følge NRKs sendinger fra ski-VM. Ikke bare de aktive, men også deres slektninger, i en vid krets, hentes inn i for å juble sammen med reporterne.

God stemning, medaljer og idrettsglede. Det hører med.

Men noen ser på journalistikk som noe mer. Å stille spørsmål som idrettsutøverne misliker, er ikke en journalistisk bragd. Men det hører med, det også.