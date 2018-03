I løpet av ett år har Tande endret mening: – Jeg har knekt koden

Saken oppdateres.

HOLMENKOLLEN: Daniel-André Tande hoppet seg opp fra 8.-plass til seier i søndagens renn i Holmenkollen.

Tande hoppet 128 og 132 meter. Han slo fjorårets Raw Air-mester Stefan Kraft fra Østerrike med 1,4 poeng.

Raw Air-leder Kamil Stoch ble bare nummer seks etter å ha feilet i den andre omgangen.

– Det var deilig. Jeg trodde absolutt ikke det skulle holde til seier. Jeg trodde i hvert fall Kamil skulle gå forbi. Det er litt sjokkerende at han ikke klarte det, sier Tande til NRK.

Første seier siden 2004

Det er Norges første seier i Holmenkollen på herresiden siden Roar Ljøkelsøy vant i 2004. Tidligere søndag vant Maren Lundby damenes renn.

– Det har vært noen års ventetid. At vi endelig har klart det er veldig stort. Det er en stor dag. Nå er det slutt med å klage på Holmenkollen, sier landslagssjef Alexander Stöckl, og sikter til vinnerens kritikk av av nasjonalanlegget ved tidligere anledninger.

– Tande vil nok ikke rive ned Holmenkollen nå lenger. Det er noe man sier i det øyeblikket man er oppgitt og emosjonell. Han mente ikke det, utdyper Stöckl.

– Har knekt koden

Tande gikk hardt ut mot nasjonalanlegget etter Raw Air-konkurransen i fjor, og regelrett slaktet Holmenkollen i et intervju med VG.

– Kollen begynner å bli en bakke jeg misliker svært høyt. Jeg setter ikke pris på Kollen. Det er en mening jeg har gjort meg opp etter alle årene jeg har hoppet her, sa Tande til VG den gang.

Tande selv var enig i at uttalelsene fra i fjor ikke måtte tolkes bokstavelig. Da fikk han det ikke helt til.

– Klart jeg ikke vil rive Kollen. Nå har jeg knekt koden, sier Tande selv, som mener at han har vært tålmodig og tatt positive steg hele veien.

– Så ikke den komme

Hoppsjef Clas Brede Bråthen var en meget fornøyd mann etter søndagens konkurranse.

Han var ikke sjef da Ljøkelsøy vant for 14 år siden, og syntes det var desto hyggeligere å oppleve det nå - på en dag med turbulente og vanskelige forhold.

– Jeg så ikke denne komme etter første omgang. Jeg tenkte at 2.-plass ville være veldig bra for Daniel-André. Så hadde Kamil Stoch like mye uflaks i andre omgang som han hadde flaks i den første, og normalt skal han være for god til å bli straffet så hardt som han ble, sier Bråthen til Aftenposten.

– Hva kan du si om prestasjonen til Tande?

– Han er råsterk - igjen. Daniel-André har en mental styrke som bare Maren Lundby kan matche. Begge er utrolig sterke i hodet, sier hoppsjefen.

Robert Johansson ble nest beste nordmann på fjerdeplass i søndagens konkurranse. Johann André Forfang ble nummer fem. Andreas Stjernen ble nummer ni, mens Halvor Egner Granerud tok 12.-plassen.

Marius Lindvik snek seg så vidt videre til finaleomgangen og endte som nummer 21. Anders Fannemel endte på en svært skuffende 40.-plass, og måtte dermed se finaleomgangen fra sletta.

Gleder seg til fortsettelsen

Stoch leder fortsatt Raw Air sammenlagt, men han mistet en gyllen mulighet til å stramme grepet om tittelen. Etter første omgang gikk han fra å lede med 7,5 til 19,4 poeng, men til slutt endte han opp med at forspranget bare er 6,5.

Robert Johansson er nærmeste utfordrer. Johansson landet på 127,5 og 129 meter. Hopperen med den berømte barten var ikke helt fornøyd med sin egen prestasjon, som holdt til fjerdeplass.

Raw Air fortsetter i Lillehammer (12.-13. mars), før ferden går videre til Granåsen (14.-15. mars). Avslutningen går i Vikersund (17.-18. mars).

– Jeg gleder meg til fortsettelsen. Vi har åpenbart verdens sterkeste lag, og alle er med og kjemper i toppen her. Denne uken kan skrive seg inn i hopphistorien, avslutter Bråthen.