Tatt på fersken med nålen i armen. Nå snakker han ut om dopingbruken.

Saken oppdateres.

Hauke og Baldauf var to av de fem utøverne som ble pågrepet under dopingrazziaen under VM i Seefeld. Hauke ble pågrepet av politiet mens han hadde nålen i armen for å gjennomføre blodoverføringen.

De to langrennsløperne innrømmet dopingen i avhør med politiet, og slapp derfor ut av varetekt etter kort tid. De risikerer nå fire års utestengelse fra sporten, og inntil tre års fengsel.

Nå står de frem i den østerrikske Krone Zeitung.

– Vi har tabbet oss fullstendig ut, og ber om unnskyldning for det. Vi beklager dypt at vi har dopet oss. Vi førte et dobbeltliv, og vi må starte helt på nytt, sier Baldauf til avisen.

Hauke sier at de også har fått oppmuntring, fra både langrennskolleger og venner.

– Vi gjorde en stor dumhet og det fikk konsekvenser. Vi er ferdige med konkurranseidrett, og vi er nødt til å starte fra bunnen av, sier Hauke, som sier han har lyst til å studere medisin.

Tok kontakt med mistenkt lege

Baldauf innrømmer at det var han som fikk idéen. Han snakket med en utøver som tidligere er utestengt for doping, som sa at det var umulig å vinne uten å jukse.

På den måten kom han i kontakt med den tyske legen Mark Schmidt, som også er pågrepet i saken.

– Vi bestemte oss for å kontakte denne legen. Og det ble begynnelsen på vår undergang, sier han til Krone Zeitung.

De forteller at det startet i 2017, og at det var «veldig profesjonelt organisert». Blant annet ble mobiltelefoner med kontantkort brukt til kommunisering. Og de sier at de ikke hadde noe problem med å få dopingtestene til å bli rene.

– Det holdt med å drikke litt vann med salt etter løpet, så fikk blodet riktig nivå. De som blir tatt for bloddoping i en vanlig test, må være klønete, sier Baldauf.

De forteller at de alltid satte nålene på steder hvor de hadde hår, og dersom de fikk synlige merker gikk de alltid med langermet skjorte.

Analyserer blod

Tysk politi var også involvert i aksjonen, og ekspertene har begynt med sikring av bevis.

De analyserer nå blodet som ble funnet i blodposene, slik at de finner ut hvilke idrettsutøvere det tilhører.

I tillegg til Max Hauke og Dominik Baldauf ble også Karel Tammjärvi, Aleksej Poltoranin og Andreas Verpaalu pågrepet i aksjonen.