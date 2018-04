Tiril Sjåstad Christiansen bryter med landslaget

Krogh maktet ikke hardkjøret: – Det ble for tøft for meg

Saken oppdateres.

Fredag ble freeski-landslaget for neste sesong annonsert. Ett navn glimret med sitt fravær: Tiril Sjåstad Christiansen (23).

Norges kanskje største freeski-profil har nemlig bestemt seg for å stå utenfor landslaget.

I en pressemelding fra Norges Skiforbund takker Sjåstad Christiansen for «all støtte og det gode samarbeidet».

– Det er noe jeg har gått og tenkt på i over et år. Selvfølgelig er det et tøft valg. Å være på landslaget har vært en del av hverdagen min så lenge jeg kan huske. Men samtidig kjennes det veldig deilig og riktig ut, forklarer Sjåstad Christiansen overfor Aftenposten.

Slik begrunner hun valget

23-åringen begrunner valget med at landslagsplass innebærer en hektisk konkurranse- og treningskalender.

Det har vært spekulert rundt hvorvidt Sjåstad Christiansen kommer til å slutte med konkurranser. Men det avkrefter hun nå.

– I 2018–19-sesongen ønsker jeg å kjøre de konkurransene jeg liker best, men jeg ønsker å stå fritt til å velge hvilke jeg vil kjøre og gi meg selv litt ekstra spillerom, sier Sjåstad Christiansen.

I X Games er det arrangøren selv som tar ut utøverne. Uttakene for verdenscup og mesterskap blir imidlertid gjort av Norges Skiforbund.

– Uttakene gjøres på grunnlag av uttakskriteriene til skiforbundet. De er resultatbaserte, sier prosjektleder for freeski til Aftenposten.

– Så Sjåstad Christiansen vil ikke bli vurdert annerledes fordi hun står utenfor landslaget?

– Nei, det vil ikke ha noe å si. Det er det samme som gjelder for andre utøvere.

«Topptur-Tiril» og «freeride-Tiril»

Sjåstad Christiansen har vært mye skadet de siste årene, men har likevel en lang merittliste. Blant annet har hun to X Games-gull.

Hensikten med det nye karrièrevalget er å få mer tid til andre typer skikjøring.

– Så langt har kallenavnet mitt vært «twintip-Tiril». Nå har jeg lyst til å teste «topptur-Tiril» og «freeride-Tiril», sier Sjåstad Christiansen i pressemeldingen.

Allerede etter OL-finalen i februar hintet freeski-stjernen om endringer. Hun har imidlertid ikke vært konkret om de nye planene.

Christoffer Schach understreker at forbundet respekterer avgjørelsen.

– Hun ønsker å utforske andre aspekter ved skikjøring og ikke bare freeski. Det støtter vi selvfølgelig. Det er en del av hele kulturen og identiteten til freeski og utforske og finne kule ting å drive med. Det er vanskelig med et låst landslagsprogram, sier Schach, før han legger til:

– Tiril er et kjempeikon i freeski-Norge.

Men neste vinter blir hun altså ikke en del av landslaget. Her er uttaket som ble bekreftet fredag:

Kvinner: Johanne Killi, Dombås IL Sandra Eie, Bærums Skiklub

Menn: Øystein Bråten, Torpo IL Ferdinand Dahl, Ingierkollen Rustad Slalåmklubb Christian Nummedal, Hakadal IL Birk Ruud, Bærums Skiklub

Junior, kvinner: Elvira Marie Ros, Lillehammer Skiklub

Junior, menn: Sebastian Schjerve, Namsos IL Alpin Ulrik Harstad Samnøy, Bærums Skiklub Daniel Ruud, IL Heming Tormod Frostad, Bærums Skiklub Mats Lilland, Hovden Sportsklubb – Ski