LENZERHEIDE: I en fellesstart oppstår det lett kaotiske situasjoner, og for Emil Iversen var det ekstra viktig å komme seg gjennom lørdagens 15 kilometer fellesstart i fristil uten å komme i juryens søkelys. Han tjuvstartet nemlig under verdenscupåpningen i Finland og har derfor et gult kort bak navnet sitt på startlistene.