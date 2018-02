Tønseth røper: Femmilslaget var klart allerede før OL

To norske kvinner i snøskuterulykke ved Åre

Saken oppdateres.

PYEONGCHANG: - Sånn det ser ut nå er jeg ikke på femmilslaget. Der er jeg førstereserve. Det har jeg fått beskjed om, og må bare avfinne meg med det.

Det sier Didrik Tønseth til Adresseavisen.

- Hvem skal gå da?

- Det er vel ikke offisielt ennå. Men det er to som sitter her, og to som er nede på hotellet, sier Tønseth.

Det betyr ganske enkelt som følger: Johannes Høsflot Klæbo og Martin Johnsrud Sundby, som satt ved siden av Tønseth på pressekonferansen etter at Norge sikret stafettgullet søndag, skal gå. Det skal også Hans Christer Holund og Niklas Dyrhaug, som måtte se stafetten fra utøverhotellet.

Simen Hegstad Krüger, som imponerte stort på tredjeetappen søndag, reiser hjem allerede mandag.

- Hvordan er det ikke å få gå?

- Akkurat i dag tenker jeg ikke så mye på det. Jeg kunne selvfølgelig tenke meg en plass. Det er aldri artig å være reserve.

- Når fikk du vite det?

- Jeg visste det før jeg landet i Seoul, så jeg har visst det en god stund. Jeg visste hvem som skulle gå og ikke, sier Tønseth.

Måtte slippe

Det var en overraskelse for de fleste da landslagstrener Tor Arne Hetland avslørte at Didrik Tønseth – og ikke Hans Christer Holund – skulle gå den første stafettetappen. Tønseth holdt lenge følge med teten, men den siste kilometeren ble tung for Byåsen-løperen.

Kasakhstans Alexei Poltoranin og russiske Andrej Larkov dro fra i front, og Tønseth måtte slippe. Han vekslet som femtemann – 18 sekunder bak teten.

- Det var bra helt frem til den siste bakken. Da ble det veldig mange sekunder. Den bakken er brutal, og da ble det veldig mye ned til stadion. Det var ikke den beste følelsen, men når guttene ordner opp er det ikke noe problem, sier han.

– Helt rått av Johannes

Spesielt Hegstad Krüger imponerte, da han hentet inn det russiske forspranget og skaffet en luke på sin tredjeetappe, og sendte Høsflot Klæbo ut i front.

Men for Tønseth var det kjedelig å måtte slippe.

- Målet var å være med Russland inn, og at Martin skulle få gå ut i rygg der. Når du ikke klarer det, er det tungt. Men jeg skal ikke deppe over det på en dag som denne, sier han.

I stedet nyter han å være olympisk mester på stafett.

- Det er utrolig. Når Simen gjør det han gjør, og gir det utgangspunktet til Johannes, er det så bra som det kan bli. Johannes så sprek ut hele veien og bare lekte med russeren på slutten der. Det er helt rått det han gjør, sier Tønseth.