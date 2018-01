Toppidrettssjefen: – Northug er fortsatt en del av langrennsuttaket

Dette er uttrykk for at folk og fagmiljø er for mye hjemme alene og trenger jording

Oilersbørsen: Her er toppen, floppen og overraskelsen etter seieren over Sparta

Saken oppdateres.

Onsdag i neste uke faller avgjørelsen for dem som fortsatt ikke har fått OL-billett.

– Petter Northug er fortsatt en del av langrennsuttaket, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø.

De neste dagene skal flere titall norske toppidrettsutøvere gjøre den siste anstrengelsen for å komme til Pyeongchang.

Han som bestemmer

Det er Tore Øvrebø og ledelsen i Olympiatoppen som bestemmer til slutt. Landslagstrenere og lagledere har bare forslagsrett til hvilke norske idrettsutøvere som skal få muligheten til å leve ut sine OL-drømmer. Én av dem som skal sende inn forslag, er sportssjefen i langrenn, Vidar Løfshus.

– Det er fortsatt en åpning for at vi skjønnsmessig kan vurdere Petter inn, sa Løfshus onsdag via en pressemelding da det ble klart at Petter Northug fortsatt er syk og ikke kan delta i verdenscupen i Planica kommende helg.

Skal unngå konflikt

I tillegg til OL-kravene kan det brukes skjønn før uttak. Tore Øvrebø sier at det er tett kommunikasjon mellom Olympiatoppen og særforbundene i forkant.

– Skjønn kan komme i tillegg til de mer teknisk kravene til prestasjon som settes. Vi i Olympiatoppen og langrennsledelsen forstår hverandre, og det er ytterst sjelden at det oppstår en uenighet om hvem som skal med. I langrenn blir det avgjørende hvordan utøverne som går i Planica presterer. Går det fort for mange, betyr det en ting. Går det sakte for mange, kan det også ha en betydning for utfallet av uttaket, sier Tore Øvrebø.

Han er klar på at ikke alle dører er stengt for Petter Northug, selv om det ikke blir konkurranser på trønderen i helgen.

– Vi gjør til slutt en helhetlig vurdering hvor hele faktagrunnlaget blir lagt på bordet. Til slutt kan det bli snakk om skjønn når langrennsslaget skal tas ut, sier Øvrebø.

Avgjørelse tirsdag

Tirsdag 23. januar klokken 12.00 skal alle særforbund ha nominert sine siste utøvere. Ettersom det er Olympiatoppen som til slutt bestemmer, blir ikke uttaket offentliggjort før onsdag 24. januar klokken 14.00.

Olympiatoppen har helt klare regler for hva en utøver skal ha prestert før han blir tatt ut til å representere i OL med flagget på brystet.

Enten skal de ha en plassering blant de seks beste i verdenscupen, eller to plasseringer blant de 12 beste.

Akkurat nå er det fire norske langrennsløpere som oppfyller akkurat dette kravet, men ennå ikke er tatt ut til OL i Pyeongchang.

Dette er Pål Golberg, Sondre Turvoll Fossli, Emil Iversen og Sindre Bjørnestad Skar.

Samtidig er det slik at et uttak av 20 langrennsutøvere må basere seg på mer enn bare en teknisk vurdering av hvem som oppfyller OL-kravene.

Syv mann er klare

Syv norske langrennsløpere på herresiden er tatt ut allerede. Det er fortsatt fem plasser ledig til 12-mannstroppen som Vidar Løfshus tar med seg til Sør-Korea. Og det er her det er en åpning for Norges mest omtalte skiløper denne vinteren.

Petter Northug kan innstilles til den norske OL-troppen uten at så veldig mange bør føle seg forbigått. Det kan langrennsledelsen gjøre selv om han ikke har prestert annet i verdenscupen denne sesongen enn en 32. plass på sprintprologen på Lillehammer.

Og skjer det, kommer neppe sjefen for OL-uttaket, Tore Øvrebø, til å protestere.

Her er en oversikt over hvem som er tatt ut og de som ligger best an til å få en OL-billett:

Hopp

Har 5 plasser for menn, og1–3 plasser for kvinner. Helgens renn avgjør hvor mange norske jenter som får være med.

OL-uttatt:

Ingen

OL-aktuelle:

Daniel-André Tande

Andreas Stjernen

Anders Fannemel

Johann André Forfang

Robert Johansson

Halvor Egner Granerud

Maren Lundby

Silje Opseth

Anna Odine Strøm

Kombinert:

Kombinert har seks plasser

OL-klare:

Espen Andersen, Lommedalens IL

Jørgen Graabak, Byåsen IL

Jarl Magnus Riiber, IL Heming

Jan Schmid, Sjetne IL

OL-aktuelle:

Magnus Moan

Mikko Kokslien

Langrenn:

Norge har totalt 20 plasser i langrenn. 12 menn og 8 kvinner.

OL-klare:

Kathrine Rolsted Harsem

Marit Bjørgen

Maiken Caspersen Falla

Ragnhild Haga

Astrid Uhrenholdt Jacobsen

Heidi Weng

Ingvild Flugstad Østberg

Hans Christer Holund

Johannes Høsflot Klæbo

Simen Hegstad Krüger

Martin Johnsrud Sundby

Niklas Dyrhaug

Finn Hågen Krogh

Didrik Tønseth

OL-aktuelle:

Emil Iversen

Sondre Turvoll Fossli

Petter Northug

Sindre Bjørnestad Skar

Eirik Brandsdal

Pål Golberg

Mari Eide

Thea Krokan Murud

Kari Øyre Slind

Skiskyting:

Norge har 11 plasser. 6 menn og 5 kvinner.

OL-klare:

Marte Olsbu, Froland IL

Synnøve Solemdal, Tingvoll IL

Ingrid Landmark Tandrevold, Fossum IF

Lars Helge Birkeland, Birkenes IL

Erlend Øvereng Bjøntegård, IL Bevern

Tarjei Bø, Markane IL

Johannes Thingnes Bø, Markane IL

Henrik L’Abée-Lund, Oslo Skiskytterlag

Emil Hegle Svendsen, Trondhjems SSK

OL-aktuelle:

Tiril Eckhoff

Hilde Fenne

Alpint:

OL-klare:

Nina Haver Løseth

Ragnhild Mowinckel

Kjetil Jansrud

Aleksander Aamodt Kilde

Henrik Kristoffersen

Leif Kristian Nestvold-Haugen

Jonathan Nordbotten

Sebastian Foss Solevåg

Aksel Lund Svindal

OL-aktuelle:

Maren Skjøld

Freestyle ski:

OL-klare:

Ferdinand Dahl

Øystein Bråten

Johanne Killi

OL-aktuelle:

Tiril Sjåstad Christiansen

Hedvig Wessel

Snowboard:

OL-klare:

Silje Norendal

Marcus Kleveland

OL-aktuelle

Markus Olimstad

Mons Røisland

Ståle Sandbech

Torgeir Bergrem

Skøyter

OL-klare:

Hege Bøkko

Ida Njåtun

Håvard Bøkko

Sindre Henriksen

Allan Dahl Johansson

Håvard Holmefjord Lorentzen

Simen Spieler Nilsen

Sverre Lunde Pedersen

Curling:

OL-klare

Herrelaget: Markus Høiberg, Torger Nergård, Håvard Vad Petersson, Christoffer Svae, Thomas Ulsrud.

Mixed doublelag: Magnus Nedregotten, Kristin Moen Skaslien

Ishockey

En tropp på rundt 25 spillere blir klare onsdag i neste uke.