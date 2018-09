Trondheim får egen kombinerthelg

«Sex and the City»-stjerne slått ut av nominasjonsvalget

VM-sjefen ser ikke bort fra at han blir dratt for retten

«Trident Juncture»? «Det må være et kult skytespill for Playstation», tenkte jeg

Saken oppdateres.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) bestemte fredag at verdenscuprennet i kombinert flyttes fra 12.-13. mars til helgen 26.-27. januar.

Opprinnelig var det Japan og Sapporo som skulle arrangere renn helga 26.–27. januar, men arrangørene i Japan måtte i sommer kaste inn håndkleet.

– Det er viktig for oss å fylle hver helg om vinteren med TV-sendte renn. Derfor er vi utrolig glad for at vi i samarbeid med Norges Skiforbund, arrangørene i Trondheim og NRK klarte å få til dette. Nå ligger alt til rette for en skikkelig kombinerthelg i Trondheim hvor det ikke arrangeres andre renn parallelt. Det blir spennende å se om vi får skikkelig kombinertstemning i Granåsen både lørdag og søndag, sier renndirektør for kombinert i Det internasjonale skiforbundet, Lasse Ottesen.

Lederen i organisasjonskomiteen, Erik Andresen sier at dette blir en fin anledning til å se flere lokale helter i verdensklasse kjempe om pallplasseringer rett før ski-VM i Seefeld.

– Det kommer til å bli to actionfylte dager med stor stemning i Granåsen, sier Erik Andresen. (@NTB)