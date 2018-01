Rasende Tyskland-sjef skylder på nordmann etter stygt fall

– At tusenvis av trøndere er ute og trimmer klokken 06.30 er egentlig helt absurd

Saken oppdateres.

INNSBRUCK/OSLO: Den tyske hoppstjernen Richard Freitag falt fra en mulig topp-plassering i Hoppuka torsdag. I etterkant skylde Tysklands landslagstrener Werner Schuster på teknisk delegert Geir Steinar Loeng fra Norge.

– Juryen skulle ha vært mer forsiktige, men den norske TD'en er ganske populær for å tenke den andre veien. Men i dag var feil dag å ta sjanser på, sier Schuster til NRK.

Han mener farten burde vært lavere da Freitag satte utfor hoppkanten. Den østerrikske treneren antydet dessuten at Loeng har for vane å la et ønske om lange svev gå utover sikkerheten. Loeng slår tilbake mot kritikken.

– Jeg har registrert at Schuster sier det og det må han jo få lov til å mene, men jeg mener at skihopping også skal være et produkt som er severdig og jeg prøver selvsagt å kjøre rennene deretter. Samtidig er sikkerhet det vi alltid setter først, sier Loeng til NRK.

Scheie forsvarer beslutningen

På direkte spørsmål om samvittigheten hans er ren, svarer Loeng «ja».

Freitag lå på annenplass sammenlagt – bak Kamil Stoch – før konkurransen i Bergiselbakken i Innsbruck. Men da Freitag falt i 1. omgang etter et hopp på hele 130 meter, gikk det et sukk gjennom publikum i bakken.

Det så stygt ut der han nærmest fortsatte i spagaten før han stoppet og ble liggende.

Teknisk delegat Loeng argumenterer med at bakkestørrelsen er på nettopp 130 meter. Det var Andreas Wellinger som hoppet lengst torsdag, med 133 meter.

Kommentatorlegenden Arne Scheie synes heller ikke det var noe kritikkverdig.

– Det er klart tyskerne er veldig skuffet. Det er nesten rart hvis ikke tyskerne hadde kommet med den kritikken. Når hoppere hopper så langt, og faller, kommer ofte den kritikken, sier Scheie til Aftenposten før han legger til:

– Jeg reagerte ikke på det. Jeg synes bare synd på Freitag.

Vil skvære opp

Heller ikke tidligere hopper og NRK-ekspert Johann Remen Evensen reagerte på juryens beslutning.

Evensen oppfordret dessuten Schuster til å se TV-bildene på nytt.

Teknisk delegat Loeng sier han vil ta opp kritikken med Schuster.

– Jeg tenker å ringe han i morgen. Da kan han si til meg det han har lyst til å si så får vi forsøke å skvære opp og møtes ved neste korsvei, sier han.

Hoppuka fortsetter lørdag, med det tradisjonelle avslutningsrennet i Bischofshofen. Før det rennet leder Kamil Stoch sammenlagt, etterfulgt av Andreas Wellinger og Junshiro Kobayashi.

Verdenscup hopp menn torsdag, 3. renn i den tysk-østerrikske hoppuka, storbakke:

1) Kamil Stoch, Polen 270,1 (130,0-128,5), 2) Daniel André Tande, Norge 255,6 (129,5-125,0), 3) Andreas Wellinger, Tyskland 253,5 (133,0-126,0), 4) Andreas Stjernen, Norge 241,1 (125,0-127,0), 5) Jernej Damjan, Slovenia 239,9 (127,0-120,0), 6) Junshiro Kobayashi, Japan 239,4 (123,0-121,5), 7) Robert Johansson, Norge 237,3 (124,5-123,0), 8) Markus Eisenbichler, Tyskland 236,1 (128,5-117,0), 9) Stephan Leyhe, Tyskland 235,1 (123,5-119,0), 10) Michael Hayböck, Østerrike 234,7 (123,5-122,5).

Øvrige norske: 16) Anders Fannemel 223,4 (118,0-119,0), 19) Johann Forfang 219,3 (121,5-116,0), 21) Halvor Egner Granerud 215,1 (118,5-119,5).

Hoppuka (3 av 4 renn):

1) Stoch 833,2, 2) Wellinger 768,7, 3) Kobayashi 765,7, 4) Tande og Dawid Kubacki, Polen 749,7, 6) Eisenbichler 749,3, 7) Fannemel 748,9, 8) Damjan 744,2, 9) Johansson 741,2, 10) Karl Geiger, Tyskland 739,9.

Øvrige norske: 11) Forfang 738, 15) Granerud 705,9, 23) Stjernen 620,2.

Verdenscupen (10 av 23 renn):

1) Richard Freitag, Tyskland 711, 2) Stoch 623, 3) Wellinger 509, 4) Tande 463, 5) Kobayashi 374, 6) Stefan Kraft, Østerrike 349, 7) Forfang 332, 8) Eisenbichler 286, 9) Fannemel 280, 10) Damjan 260.

Øvrige norske: 12) Johansson 249, 15) Stjernen 177, 20) Granerud 119.

Nasjonscupen (12 av 31 renn):

1) Tyskland 2933, 2) Norge 2820, 3) Polen 2283, 4) Østerrike 1511, 5) Slovenia 1250, 6) Japan 1165.

(©NTB)