Utlendingene forundret over Kollen-publikum: – Vi får spørsmål om hva som skjer

Saken oppdateres.

VIKERSUND: Norsk hoppsport får spørsmål om hva som skjer i Kollen. Det lurer også den norske hoppsjefen på.

Han mener at skihopping er blitt et stebarn på en arena der hoppanlegget i veldig mange år var sentralt, og der publikum kom for å se lange svev.

Nå er det dragkamp om helgen i Holmenkollen, og hva som skal arrangeres når. Den kampen mener hoppsjef Clas Brede Bråthen at hoppsporten er i ferd med å tape, og det orker han ikke å se på.

– Senest her i Vikersund fikk jeg spørsmål om hva som skjer i Kollen, forteller Bråthen.

Lurer på hva som skal til

En tidligere storhopper som Dieter Thoma, nå ekspert i tysk TV, lurte fælt på hvordan dette går an når Norge har verdens beste hopplag?

– Og ikke bare det, vi har også verdens beste hoppjente, sier Bråthen om verdenscup- og olympisk vinner Maren Lundby, som vant rennet i Kollen sist søndag.

Det var mange timer før herrene skulle i aksjon på ettermiddagen, og mellom der var det tremila for kvinner i langrenn.

Da hoppherrene startet, var det relativt glissent på tribunen, fordi Kollen er et stort anlegg. Men polakkene stilte trofast opp.

– Vi kan jo ikke gi opp, men spørre hva som kan gjøres for å gjenreise Kollensøndagen med hopp i fokus, sier Bråthen.

Han er ikke sint eller forbannet, bare litt oppgitt fordi han mener hopperne fortjener så mye bedre.

– Jeg har selv hoppet i Kollen for fullsatte tribuner, og det unner jeg dagens hoppere.

– Det argumentet gjelder ikke lenger

Han ønsker at det skal bli noen gode diskusjoner fremover, der man finner ut hva som bør og kan gjøres.

– Vi har fått høre i alle år at vi har vært for dårlig til å hoppe, men det gjelder i alle fall ikke lenger, legger han til, og fortsetter:

– Det er ikke noe tvil om at hopp står sterkere i Oberstdorf, Zakopane og Planica enn det gjør i Holmenkollen. Jeg mener at vårt hopprodukt er bra, men at det er så mye annet som tar oppmerksomhet. Vi er åpenbart ikke det mest populære som skjer i Kollen, og det er ikke hoppsporten tjent med.

Bråthen mener at hverken hoppsporten, publikum eller Holmenkollen er tjent med situasjonen slik den er i dag.

– Da er det åpenbart at vi må gjøre noe.

– Vil dere ha Holmenkollsøndagen uten langrenn?

– Hopprennet var alene på søndag tidligere, men det er andre som best finner ut av dette. Jeg ønsker meg en full arena og trøkk i Kollen som vi vet at det kan være. Det er verdens flotteste hopparena. Jeg tror vi må finne ut av det, og det er ikke gjort på et kvarter.

Flere ting å ta hensyn til

Terje Lund, som er arrangementssjef i Norges Skiforbund, forstår frustrasjonen, men forklarer at det er en god grunn hvorfor det er blitt slik at det er flere grener på banen i Kollen.

– Det er skistyret som bestemmer hvilke verdenscuper vi skal søke på. Alle vil ha sin gren alle steder. Min gren er å prøve å jobbe for den beste løsningen, sier Lund.

Han legger til at det er Det internasjonale skiforbundet og TV-selskap som sammen legger et løp. Og det er selvsagt ikke bare hopp, langrenn og kombinert man tar hensyn til, men også to viktige skigrener som alpint og skiskyting.

– Hvis hopp skal ha en egen søndag, må noe annet ut.

– Hva med fem- og tremil samme lørdag?

– Da sier TV-selskapene at fem timer med langrenn er for mye. Det går ikke. Det er mange hensyn å ta.

Lund mener at starttider og dager handler om fordelingspolitikk, og det må skipolitikerne ta seg av. I en vinter med OL, forsvinner også minst én helg som ski vanligvis har til rådighet i sesongen. Derfor var det både kombinert, hopp, langrenn og alpint på Kvitfjell sist helg i Norge.

Kommunikasjonssjef Emilie Nordskar i Holmenkollen skifestival sier at de må forholde seg til de renntidene og dagene de får fra FIS.

– Det er litt ulikt fra år til år, og vi gjør det beste ut fra det programmet vi får. Det var for øvrig mange som gikk inn i hopparenaen etter at langrenn var over.