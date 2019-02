VM-debutant har en plan noen ikke liker: – Jeg får høre irriterende lyder

Saken oppdateres.

LEUTASCH: Sportssjef Vidar Løfshus demper forventningen til VM-debutant Kristine Stavås Skistad. Kvinnetrener Ole Morten Iversen er klar på at forventningene til 20-åringen fra Konnerud ikke må skrus for høyt.

– Hun er med for å få erfaring og for å lære, sa Iversen da sprintjentene møtte mediene torsdag ettermiddag.

Selv ser hun litt annerledes på det hele. Da hun ble spurt om hun trodde at hun kunne vinne VM-gull hadde hun rede svar.

– Hvis alt klaffer tror jeg at jeg kan det. Men alt må klaffe. Det er vel lite trolig at ingen i feltet setter stor fart.

Kristine Stavås Skistad Født: 8. februar 1999 Fra: Konnerud ved Drammen Klubb: Konnerud IL Meritter: To gull fra junior-VM i 2019, sprint og stafett. Verdenscup: Har fått gå to renn. Ble nummer 51 på prologen under sprinten i Drammen i mars i fjor. Ble nummer 5 på Lillehammer i sprinten før jul.

La plan i fjor sommer

Det har aldri manglet på ambisjonene. I fjor sommer, lenge før at fleste ante hvem Kristine Stavås Skisted var, så hadde hun satt seg hårete mål. Hun skulle vinne VM-gull for junior og hun skulle komme seg til VM for senior i Seefeld.

– Jeg visste at gull i junior-VM var mulig og da må man jo ha større tanker enn bare det, sa hun til Aftenposten på Sjusjøen like før VM.

Da var junioren tatt ut til VM og var sammen med andre VM-uttatte løpere på den siste samlingen før VM-alvoret.

Vil dempe farten

Det er tempoet underveis som blir avgjørende for hennes suksess. Hun er råsterk i spurten, men har litt mer problemer med å holde høy fart underveis på en sprint. Derfor gjør hun ofte noen taktiske grep for å holde farten nede. Hun går opp i front for å holde farten nede og innrømmer gjerne at det kan være irriterende for noen.

– Jeg får høre noen irriterende lyder bak meg, fortalte hun da det norske sprintlaget stilte opp for mediene i Leutasch et kvarters kjøretur fra VM-byen Seefeld.

Kristine Stavås Skistad er allerede verdensmester. I slutten av januar vant hun sprinten i junior-VM. Nå er det de voksenverden som venter. Blant dem er Stina Nilsson, svenskenes storfavoritt til å vinne tross at hun skadet seg i Otepää tidligere i vinter.

Frykter ikke Nilsson

Skistad frykter ikke henne heller. Hun tror at det er fullt mulig å slå svensken som har fremstått som verdens beste skisprinter.

– Jeg må prøve å få løpet til slik at hun ikke kommer så fort ut fra start. Hvis jeg er med inn på oppløpet, kan alt skje.

Det er ingen tvil om at hun har sin absolutt sterkeste side på et oppløp hvor selve runden ikke har gått for fort. Også de andre jentene på sprintlaget har latt seg imponere av 20-åringen.

– Kristine kan komme ut på oppløpet i femteposisjon og vinne, sier Mari Eide.

Det store forbildet

De aller fleste lovende norske skijenter har funnet sine forbilder blant de to store i norsk langrenn på kvinnesiden. Men Marit Bjørgen og Therese Johaug rekker ikke helt opp på forbildelisten til 20-åringen.

– Det er Northug det da, sier hun med ettertrykk.

– Hvorfor?

– Han var rå både i sporet og utenfor. Også er han veldig morsom og underholdende, utdyper hun.

Fem på start

Det norske laget består av en regjerende mester og fem debutanter, Maiken Caspersen Falla Tiril og Lotta Udnes Weng, Mari Eide og nevnte Skistad.

Falla vant i Lahti for to år siden, men har slitt med en betennelse under foten. Hun er ikke bekymret for at skaden skal hemme henne.

Samtidig ønsker hun et løpsopplegg som er noe annerledes enn hennes unge lagvenninne.

– Jeg liker høyere fart i feltet og må legge opp løpet slik at jeg kan bruke mine egne styrker. Noe samarbeid i laget ser jeg ikke. Jeg vet ikke helt hvordan vi skulle få til et slikt samarbeid, sa Falla.