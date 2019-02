VM-håpet Mowinckel: – Jeg lekte ikke med dukker. Jeg snekret rampe for å hoppe på med sykkelen.

RBK-klippen åpner for å forlenge karrieren

MOLDE/ÅRE: Da lille Ragnhild skulle hentes ved Nordbyen barnehage i Molde, var hun plutselig borte.

De lette og lette, men femåringen var ikke å se. Ikke før noen hørte lyder høyt oppe i et furutre.

Der satt den lille barnehagejenta på en gren med skiene fastspent fire-fem meter over bakken.

Hun hadde klatret opp i treet med skiene på.

– Jeg har alltid vært ekstremt opptatt av å utfordre meg selv, sette mine grenser på fysiske og mentale ting. Hva får jeg til? Det har jeg tatt med meg helt siden jeg var barn, forteller den doble sølvvinneren fra Pyeongchang-OL forrige vinter.

Her kan du se den første videoen av Ragnhild Mowinckel på ski (tatt av pappa Harald):

Ragnhild Mowinckel Født: 12. september 1992 Hjemsted: Molde Yrke: Alpinist Meritter: OL-sølv storslalåm 2018, OL-sølv super-G 2018, 7 NM-gull senior, 3 VM-gull junior.

VM for tredje gang i Åre

Det er ikke mer enn 1500 fastboende i det lille svenske tettstedet Åre.

Men det virker mye større fordi det er så mange besøkende her. På sommertid kommer golfturistene for å spille på 18-hullsbanen.

Det er likevel som populært vintersportssted Åre er mest kjent.

De neste to ukene skal verdens beste alpinister kjempe om VM-medaljer for tredje gang her.

Vi kommer til å høre mye om Aksel Lund Svindal, Marcel Hirscher, Mikaela Shiffrin og Mowinckel de neste dagene.

Molde-jenta vant to OL-sølv i Pyeongchang sist vinter. I Jämtland er hun medaljekandidat i flere av øvelsene.

Her startet eventyret

400 kilometer sørvest for Åre ligger Tusten skisenter i Molde.

Fra toppen av alpinanlegget kan man skue over byen, fjorden med alle holmene og Moldepanoramaet med 222 fjelltopper.

– Det var her det startet, sier pappa Harald ved den nederste av de tre T-krokheisene.

Han har vært leder i den lokale klubben Rival, vært leder i kretsen og vært ansatt et par år i skiforbundet som administrasjonssjef for alpingruppen i Møre og Romsdal skikrets.

Men først og fremst har han fulgt opp Norges beste kvinnelige alpinist gjennom hele oppveksten.

Pappa Harald har kjørt på kryss og tvers av landet mange ganger. Han har oppmuntret og tilrettelagt. Han har vært støtteapparat i bakken. Han hadde henne med i både barnevogn og bæremeis til Tusten.

Det måtte bli sånn fordi han måtte følge opp Ragnhilds ni år eldre bror Fredrik i bakken, mens mamma Sissel var med hennes 13 år eldre søster Christine på andre arrangementer.

Alt handlet om god balanse

For pappa var det to ufravikelige krav: Idretten skulle være lystbetont. Og i alle øvelser handlet det om å bli flink til å holde balansen.

– Jo bedre balanse, desto mindre skader – og det gjelder i absolutt alt. Det var nøkkelen til å bli minst mulig skadet, derfor jobbet jeg som far mye med god balanse.

Både Ragnhild og pappa Harald husker godt den første ordentlige skituren.

Hun var tre-fire år og de tok trekket helt på toppen av alpinanlegget.

– Vi hadde vanlige turski, det var mørkt og vi tok turen de tre-fire kilometerne hjem til Nordbyen i ulendt terreng. Vi så ikke bakken foran oss fordi det var så mørkt. Men på denne måten lærte hun å stå riktig på ski, forteller pappa.

– Det er mye skjult læring som pappa puttet inn i hele oppveksten min. Men jeg har hele tiden tenkt: «Å ja, en utfordring, det er gøy!». Det gir en mestringsfølelse når du får det til. Og så ble jeg veldig irritert da jeg ikke fikk det til, ler Ragnhild.

Enhjulssykkel med vannglass

Hun så opp til sin storebror Fredrik og hans kamerater. Da Fredrik øvde på balanse, gjorde hun det samme.

For eksempel hadde han en sykkeløvelse. På enhjulssykkel syklet han med et vannglass i hånden. Glasset skulle være like fullt da han gikk av sykkelen.

Ragnhild forsøkte det samme. Den unge jenta ga seg ikke før hun hadde klart det.

Nesten fra hun begynte å gå var det et mål å slå guttene. De var målestokken.

– Alt jeg syntes var gøy som liten, var veldig guttete. Jeg likte ikke å leke med dukker. Jeg snekret i stedet rampe for å hoppe på med sykkelen. Jeg balanserte på ting fordi jeg ble utfordret på det.

Hun ble med pappa og storebror på kretsrenn. Etter hvert begynte ungjenta å konkurrere selv. Hun trente sammen med guttene, fordi det var så få jenter som drev med alpint. Ragnhild begynte å vinne renn, men konkurransen lokalt var av det beskjedne slaget.

Best i landet som 13-åring

Pappa begynte å kjøre datteren landet rundt for å møte løpere hun var på nivå med. De dro til Østlandet og Trøndelag, det ble også noen turer til Sverige. Som 13-åring vant Ragnhild landsfinalen i super-G på Vassfjellet. Hun var landets best i sin klasse.

Fra da har det kun handlet om én ting: Å nå toppen.

– Foreldre må ofre seg dersom barna skal lykkes, det er sannheten, mener Harald.

– Når du ser barna gjør det bra, er det morsomt. Vi har hele tiden jobbet for at barna skal ha et miljø rundt seg. Det var derfor jeg begynte å kjøre rundt. Her i kretsen kunne hun konkurrere med guttene, men jentene gjorde andre ting. Ragnhild hadde falt fra dersom vi ikke hadde reist rundt, tror han.

– Jeg hadde ikke stått her uten ham og mamma, innrømmer den doble OL-sølvvinneren.

– Men det er han som har vært den største delen av mitt liv i alpint. Han har fulgt meg rundt over alt. Han har vært en ekstrem far, han har alltid stilt opp for meg.

Kjørte 120 mil på ett døgn

Én dag fikk pappa en telefon fra skiforbundet. Selv var han opptatt med helt andre gjøremål, men beskjeden var tydelig: Ragnhild måtte komme seg på samling i Ål i Hallingdal dagen etter.

– Da var det bare å sette seg i bilen og kjøre tur-retur samme natt. Jeg kjørte 120 mil på ett døgn for å få henne på samling.

Alpint er en dyr sport. Men familien Mowinckel har hele tiden forsøkt å holde en noenlunde nøktern linje.

– Du skal ha godt utstyr, men du skal ikke ha det beste. Du skal lære deg det grunntekniske, ikke at skiene skal gå fort. Vi har passet på at utstyret skal være bra, men ikke ekstremt bra. En skal lære seg å beherske utstyr som ikke er for godt.

Pappa Mowinckel mener det er svært viktig å beherske alle typer forhold i ung alder.

– Du møter forskjellige forhold i konkurranser. Sånn sett har vestlandsværet vært en fordel. En dag snødde det, den neste regnet det. Det kunne være mykt, det kunne være klumpete. Ragnhild lærte seg å beherske alle forhold og underlag.

Måtte gå til idrettspsykolog

Hun begynte på skigymnas og etablerte seg som det største alpintalentet i Norge.

Mowinckel vant to VM-gull som junior i 2012. Molde-jenta vant ett gull også året etter.

Alpinisten skulle ta steget opp til toppen også som senior. Men det tok tid. Det store gjennombruddet lot vente på seg.

For et par år siden følte Mowinckel at hun ikke klarte å komme seg videre.

– Det lå på det mentale plan. Hun møtte dem som var mye eldre, Ragnhild klarte ikke å innse at de var 10 år eldre og kanskje hadde trent 10 år mer. Men hun fikk hjelp av en idrettspsykolog. Hun fikk rettet litt på tanker og vinklinger. Ragnhild hadde mistet litt troen på seg selv, men det hjalp å stokke om på tankene.

– Fryktet du at hun var i ferd med å ta et annet veivalg?

– Hun sa hun ville se hvordan det gikk, hvis det ikke gikk bra den sesongen ville hun slutte. Men at hun fikk snakket om sine tanker med en profesjonell, gjorde underverker for henne.

Fikk betalt med to OL-sølv

Det kan man trygt si: Året etter vant 26-åringen to OL-sølv i Pyeongchang. Pappa mener det er hennes pågangsmot og besluttsomhet som fikk henne til verdenstoppen. Hadde datteren først satt seg et mål, skulle hun gjennomføre det.

Tilbake i trekket der alt startet, ved Tusten skisenter, tenker pappa Harald tilbake på den lille jenta som startet i det små 150 meter lenger opp i bakken.

Han tenker på alle ettermiddagene og kveldene hun kjørte her. På fallene. På tårene. På oppturene. På nedturene. På den lange veien mot toppen.

Harald Mowinckel smiler og sier:

– Det har vært helt fantastisk å være med på dette. Det har absolutt vært verdt det. Det har vært en drøm.

