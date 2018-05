«VM-konkurransen Trondheim deltar i er forkastelig»

Her er dommen over årets russelåter

Saken oppdateres.

Fullt så ille er det kanskje ikke, men jeg ser for meg at Guri Hetland og hennes medhjelpere har et snev av denne følelsen når de sitter på flyet til Hellas, hvor FIS-kongressen foregår neste uke.

Hetland er sjef for delegasjonen som skal prøve å få ski-VM til Trondheim i 2023 på bekostning av Planica.

Prislappen for et nytt hoppanlegg vil trolig komme på en halv milliard kroner, totalsummen for anlegget rundt en milliard.

Budskapet har hele tiden vært at Trondheim skal bygge et hverdagsanlegg og ikke et VM-anlegg. Mens ordfører Rita Ottervik er opptatt av å påpeke at «Granåsen trenger et løft, ikke for at vi skal ha VM på ski», sier rådmann Morten Wolden at han ikke ser for seg at det blir gjennomført en så stor oppgradering av hoppbakken om Trondheim mot formodning ikke skulle få et VM.

Det tror jeg imidlertid det er liten grunn til å bekymre seg for. Skulle Trondheim tape nå, vil byen være klar favoritt til å få mesterskapet i 2025.

Selv om det vil koste penger, er jeg ikke i tvil om at det er riktig av Trondheim å søke om ski-VM. Verdens beste skinasjon må naturligvis ta ansvar for å arrangere store mesterskap med jevne mellomrom. Det gir en rekke positive ringvirkninger både lokalt og nasjonalt.

Det mest problematiske i hele denne prosessen er det som foregår akkurat nå, i tiden før det blir avgjort hvem som får arrangementet.

Mandag formiddag var deler av makteliten innenfor trøndersk idrett, politikk og næringsliv samlet på E.C. Dahls Pub og Kjøkken i Strandveien. Der presenterte Hetland strategien som skal gjøre Trondheim til VM-verter om fem år.

– Det er ingen tvil om at Trondheim har den beste søknaden, uttalte Erik Røste.

Skipresidenten er for så vidt forpliktet til å si akkurat det, men om han skulle ha rett: Bør ikke saken da være enkel? Ville ikke Trondheim da ha vunnet og Planica blitt nummer to?

Nei, slik er det ikke. Det er ingen som helt vet kriteriene for hvordan en vinner denne konkurransen. Det deltagerne vet er at det er 16 medlemmer i FIS-styret som har stemmerett under kongressen 17. mai, og at minst halvparten av disse må overbevises. Da er det ikke nødvendigvis nok med en god søknad.

Til Hellas har trønderne med seg Roar Hildonen, restauratør og tidligere verdensmester i «fancy cocktails», og mesterkokken Adrian Løvold. De skal servere mat og mikse drinker til de mektige mennene på luksushotellet i Costa Navarino i Hellas, der FIS-kongressen finner sted. På samme vis tenker nok Planica. Det handler om å innsmigre seg hos denne gjengen av eldre menn.

Slik var det også i Cancún i Mexico for to år siden. Da hjalp det ikke at 1200 bokser Dahls-øl var medbrakt fra Norge. Planica stilte den gang opp med slovensk vin, mens Oberstdorf, som vant og fikk VM i 2021, serverte Corona på sin stand på kongresshotellet.

Jeg tviler på at valg av drikke på noe som helst vis ble avgjørende, men problemet er at jeg, og heller ikke den norske delegasjonen, vet. Noen måneder før avgjørelsen i Cancún i 2016 ble FIS Council tilsendt julepakke fra Trondheim. I den lå sjokolade fra Cielo og Lysholm akevitt. Hyggelig for så vidt, men ble pakken sendt med håp om å påvirke?

Så kan man si at avstemningen for et ski-VM er langt mer oversiktlig og ryddig enn andre store idrettsmesterskap. Samt at mye har bedret seg siden Trondheim ble tildelt ski-VM forrige gang. Den gang hadde Trondheim 150.000 kroner i små dollarsedler med før avgjørelsen skulle tas. Bare sånn i tilfelle.

– Jeg fikk tips om at det kunne være smart å ta med seg noen småpenger, slik at jeg kunne stikke dem i hånda på folk og kjøpe en drink eller et måltid, har daværende generalsekretær Andreas Glimstad fortalt. Han slapp imidlertid å åpne kofferten under kongressen i Budapest i 1992.

Man kan si at «verden er slik» og at man må være med på spillet. Det stemmer, men uansett er det tillatt, også for den delegasjonen fra Trondheim som neste uke skal kjempe døgnet rundt for å få ski-VM, gjennom så vel saklig argumentasjon som smisking, skjenking og servering av utsøkte trønderske råvarer, å ha et klart standpunkt om at det ikke skal være slik i fremtiden.

Måten denne konkurransen foregår på er forkastelig og hører like lite hjemme i 2018 som at det kun er menn i FIS-styret som har lov til å stemme over VM-saken.

Skipresident Erik Røste har et spesielt ansvar i så måte. Han ønsker å gå inn i FIS-styret under den kommende kongressen og blir i så fall den nordmannen som har aller størst mulighet til å påvirke denne herreklubben i riktig retning.

Som en mektig skinasjon bør Norge gå i front for åpnere prosesser hvor spillereglene er fastsatt og tydelige på forhånd, og hvor den objektivt sett best kvalifiserte søkeren vinner konkurranser som den Trondheim nå har meldt seg på i.

Idrettstoppene må gjerne kose seg med både god mat og drikke. Men når slike aspekter kan mistenkes for å påvirke de stemmeberettigede i den ene eller andre retningen, bidrar det til å sverte idretten.