VM-medaljen glapp for Mowinckel

Dramatisk spurt da to Byåsen-løpere ble nummer to på lagsprinten

- Lukasjenko har bit for bit satt mediene under sin kontroll

Saken oppdateres.

Ragnhild Mowinckel hadde startnummer seks oppe på toppen i Åre. Da 26-åringen kjørte ut porten var det alpin-dronningen Lindsey Vonn som ledet med tiden 1:02.33, det i amerikanerens avskjedsrenn.

Mowinckel kjørte imponerende, og ledet over Vonn ved alle de tre tidspasseringene, det meste med 37 hundredeler.

Det lå an til at moldenseren skulle kjøre inn til sin andre pallplass på tre dager, men i nest siste sving feilberegnet Mowinckel og kom litt for bredt ut. Det første til at 26-åringen mistet en del tid, og endte med å kjøre inn på tiden 1:02.33, kun 10 hundredeler bak Vonn.

På tross av et godt utforrenn av nordmannen, ble Mowinckel etter hvert skjøvet vekk fra medaljeplass.

Østerrikeren Stephanie Venier kjørte seks hundredeler fortere enn Mowinckel og skjøv henne derfor ned på en tredjeplass.

Men slovenske Ilka Stuhec var helt suveren. 28-åringen utklasset alle og kjørte inn hele 49 hundredeler foran amerikaneren, noe som gjorde at Mowinckel ble dyttet ut av pallen.

Den andre nordmannen, Kajsa Vickhoff Lie, hadde startnummer 29 i dagens utforrenn. 20-åringen leverte et solid renn, og kjørte inn på tiden 1:03.08, 1.34 sekund bak ledertiden. Det gjør at Lie foreløpig ligger på en veldig respektabel 19-plass.

– Veldig fornøyd

– Det som irriterte meg mest var slutten. Jeg prøvde å presse meg sammen, men merket at all farten døde. Men hallo, jeg skal være fornøyd med denne prestasjonen. Hvis man ser på utforsesongen er jeg på riktig vei, og jeg må ta med meg dette rennet videre, sier en reflektert Mowinckel til NRK, etter rennet.

– Merket du at du tapte medaljen i siste sving?

– Tja, man vet jo aldri om man ender opp med medalje før etter alle har kjørt. Jeg merket at all farten døde og det var ingenting jeg kunne gjøre med det. Men jeg skal være fornøyd, svarer hun NRKs reporter.

– Det var deilig å få det til. Jeg er veldig fornøyd, selv om det var noen småting jeg kan bli bedre på, legger Mowinckel til om VM-formen.

Stuhec leder rennet i skrivende stund, mens Mowinckel ligger an til en femteplass, 59 hundredeler bak sloveneren.

Saken oppdateres!