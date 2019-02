VM-sølvvinneren gjør sitt beste for å unngå oppmerksomhet: – Dette er et mareritt for meg

Jan Andreas Schmid

Født: 24. november 1983

Klubb: Sjetne/Granåsen skiteam

Bosatt: Tiller

Bakgrunn: Sveitsisk statsborger frem til 2006. Deltok i to VM for Sveits, deretter fem for Norge. Har deltatt i 4 OL (2002, 2006, 2010 og 2018.)

Meritter: VM-sølv 2019, VM-sølv 2009, tre VM-bronse lag, OL-bronse lag. Fem enkeltseire i verdenscupen. 2. plass sammenlagt i verdenscupen 17/18. Gått i verdenscupen i 18. sesonger.