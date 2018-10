Valget han tok skulle gi mer suksess. I stedet ødela det hele sesongen

Nøkkelspiller ute mot Salzburg: Her er RBK-laget

Saken oppdateres.

SÖLDEN: Han har ikke dårlig utstyr, men han får ikke nye ski og støvler til å passe sammen. Det er ørsmå justeringer det er snakk om. For eksempel å legge inn en plate under støvelen med 0,2 grader mindre vinkel.

– Vi bruker å si at det tar en sesong eller to, sier Aleksander Aamodt Kilde.

Han gliser og humøret er godt når han blir presentert på skifabrikantens pressetreff i Sölden. Det er ingen antydning til depresjon eller desperasjon hos gutten fra Bærum, til tross for at han har lagt bak seg en OL-sesong som etter hvert ble en stor skuffelse.

Det var i 2017/18-sesongen han skulle ta steget etter gjennombruddet vinteren før. Han skulle etablere seg som en «Attacking viking» med vinnermuligheter i alle fartsrenn.

Slik ble det ikke.

– Det var tungt. Det ble en ekstra utfordring fordi jeg følte at jeg hadde gjort en bra jobb. Jeg hadde hatt to sesonger på rad som var veldig bra. Jeg byttet skimerke og ville ta det siste steget. Men jeg glemte realiteten rundt dette at det å bytte ski innebærer en skikkelig jobb.

Det valget ble som å trykke på en pauseknapp for fremgang og suksess.

ALEKSANDER AAMODT KILDE: Født: 21. september 1992 Fra: Bærum Klubb: Lommedalens IL Meritter: 2 seire i verdenscupen, 7 ganger på pallen totalt. 4.-plass fra både super-G og kombinasjonen i VM i St. Moritz i 2017. Starter i verdenscupen: 102

Mental utfordring

– Når man da kommer inn i en sesong med forventningene like store som året før, blir det utrolig utfordrende mentalt med motgang. Men jeg hadde ikke en psykisk knekk etter OL slik noen overskrifter antydet. Samtidig har jeg hatt hyggelige dager som alpinist.

Skimerkebytte kan høres prosaisk ut. Hva kan være så vanskelig med det? Han skiftet tross alt til et ski- og støvelmerke (Head) som flere av de beste verden bruker. Men så enkelt er det ikke.

– I denne sporten er det veldig små forskjeller som gir store utslag. Og tidligere var de slik at man kunne bytte bare ski og beholde sko. Nå må man bytte hele pakken, sier han.

FÅTT MED DEG DENNE? Fikk ikke effekt av høydetreningen. Da tok Uhrenholdt Jacobsen saken i egne hender.

Ubalansert

Han trodde han var på rett vei da han i de første rennene var svært nær sitt nivå fra sesongen før. Han hadde fjerdeplasser i både Lake Louise og Val Gardena. Men det skulle ikke fortsette slik. Han gjorde feil som han før ikke hadde brukt å gjøre. Det fungerte ikke.

– Det handler om å finne en balanse i alt utstyret. Jeg følte bare at jeg ikke hadde balanse i det som jeg hadde på beina, sier 26-åringen.

Nå er det ikke slik at han føler seg ustødig mens han suser ned fjellsider i 130 kilometer i timen.

LEST DENNE? De store endringene skremmer norske langrennsutøvere

– Platen under skoen kan du vinkle. Alt etter hvordan du vinkler den, vil du få forskjellig resultat gjennom svinger. Det kan handle om 0,1–0,2 graders forskjell. Det handler også om vinkelen i ankelleddet på skoen. Og så handler det om å finne de riktige skiene for meg. Ski som har den riktige oppbyggingen, innsving, stivheten, forklarer han.

– La vinteren komme

Det er dette alpinistene kaller «setup». Altså en kombinasjon av innstillinger og materiale som funker skreddersydd for en utøver som skal kjøre minst en hundredel raskere enn den raskeste.

Lite fungerte. Men han er sikker på at han skal få det til fungere. Det handler om å teste, teste og teste. Verdenscupvinner Marcel Hirscher har rykte på seg for å teste mer enn han trener.

– De siste to ukene på snø i Sas Fee i Sveits har vært nyttige. Jeg tror jeg er langt nærmere innstillinger som skal fungere, sier han.

Han er på plass i Sölden til tidligåpningen av verdenscupen på breen i fjellheimen over den østerrikske fjellbygda. Storslalåm i verdenscupåpningen er ikke hans beste disiplin. Men han kjører det gjerne.

– Nå er det bare bånn gass. Jeg kjører alt jeg får kjøre. La vinteren komme. Uansett er storslalåm veldig god grunntrening, selv om jeg kanskje aldri kommer til å vinne et verdenscuprenn i disiplinen, sier han.