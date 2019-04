NRK: Varselbrev mot landslagssjefen i alpint

Nå tar han over kammermusikkfestivalen

- Først når det er snakk om at liv kan gå tapt, blir det debatt

Klar for å løpe mer ute? Her er «Fitness-Noras» favorittjoggeløyper i Trondheim

Derfor tror ikke ekspertene at RBK er fornøyd med overgangsvinduet

Over 80 prosent sier nei til vindkraft i folkeavstemning

Røthe: – Det har vært et eventyr

Sesongen er over - Oilers tapte skjebnekampen

Oilers-sjefen oppsummerer sesongen: – Vi må tåle å tape for et bedre lag, det er verken krise eller katastrofe

Bussjåfør dømt til 45 dagers fengsel for uaktsomt drap

May vil be om ny brexit-utsettelse

Saken oppdateres.

Helsepersonellet til herrelaget i alpint har sendt varselbrev til Norges Skiforbund om det de mener er uholdbare arbeidsforhold under trener Christian Mitter.

Helsepersonellet mener Mitters lederstil er så ille at de truer med oppsigelse, skriver NRK.

Varselet, som er sendt til både alpinlandslaget, Norges Skiforbund og Arbeidstilsynet, ble sendt kort tid etter VM i Åre i februar.

«Dessverre er flere i helseteamet i ferd med å gi seg, og angir at oppførselen til Mitter er en sterkt medvirkende faktor til at de slutter. Hvis situasjonen ikke endres, vil flere sannsynligvis slutte», heter det i varselet som samtlige åtte personer i herrenes helseteam støtter.

Ord som «hersketeknikker», «latterliggjøring», «usynliggjøring» og bruk av «skarpe irettesettelser» brukes til å beskrive Mitters lederstil i brevet.

Til NRK sier Mitter at han er kjent med at det har kommet et varsel mot ham.

– Jeg tar tilbakemeldingene på alvor, og først er det nødvendig for meg å finne ut mer om hva det dreier seg om. Jeg ønsker at vi skal gå gjennom dette på en ryddig og konstruktiv måte, sier østerrikeren.

Mitter, som har vært landslagssjef siden 2015, ønsker ikke å gi ytterligere uttalelser.