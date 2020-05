Verdensmesterne med dyster spådom: – Blir det ikke rustet opp her, dør det ut

– Det er et argument som ikke henger på greip. Jeg kan skjønne at noen tenker sånn, men man må sette dette i et langtidsperspektiv. Bygger vi en ordentlig bakke, vil det kunne stå i 40 år. I tillegg har verdenscuprennet i Granåsen 8,5 millioner seere. Det er ingen andre arrangementer i Trondheim som har det utstillingsvinduet til resten av verden. Dessuten må man tenke på folkefesten vi vil få i VM, og det vil si også langrenn. Har vi ikke hopp og kombinert her, får vi ikke langrenn heller. Da er VM for nordiske grener borte.