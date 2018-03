Viruset herjet i OL: Her fant de årsaken

RBK-eren har ikke spilt en hel kamp på over et år – tror han blir værende på Lerkendal

Få dager før OL i Pyeongchang ble det slått full alarm. Et norovirus herjet i området.

Rundt 300 sikkerhetsvakter ble rammet – i tillegg til et mindre antall utøvere.

Sykdomsutbruddet førte til en omfattende etterforskning. Og nå har sørkoreanske helsemyndigheter funnet årsaken, skriver nettstedet Inside The Games.

Det viser seg at vanntankene til de flyttbare toaletter i Pyeongchang var kilden. Vann som ble brukt for å vaske hendene, viste seg altså i stedet å transportere smitte.

Landslagslege fryktet det verste

Ifølge avisen Dong-a Ilbo var også restauranter en kilde til viruset. 12 kvinnelige politibetjenter skal ha fått symptomene etter å ha spist en kyllingrett i Gangneung, der blant annet skøytekonkurransene ble arrangert.

Utbruddet av noroviruset skapte naturligvis panikk blant utøverne. Til slutt var det imidlertid få av dem som ble rammet. To sveitsiske fristilkjørere ble imidlertid rammet.

Norges tropp iverksatte ekstraordinære tiltak. Landslagslege for langrenn Petter Olberg fortalte at han «ranet» nabobutikken for all såpe de hadde.

I tillegg fikk folk som ikke bodde på hotellet forbud mot å være på Norge-troppens fellesrom.

– Får vi det inn i leiren, blir det fullstendig krise. Det er katastrofe fra et idrettsmedisinsk ståsted å få dette inn i en tropp. Det er det verste som kan skje, fortalte Olberg.

Kowalczyk på sykehus

Det gikk imidlertid bra med den norske troppen. Sverige ble rammet hardere. Nordmannen Ole Morten Iversen, som er trener for de svenske langrennskvinnene, ble slått ut av viruset.

Også den polske langrennslegenden Justyna Kowalczyk skal ha blitt smittet på tampen av OL.

– Den sørkoreanske forbannelsen fortsetter, skrev Kowalczyk etter at hun ble lagt inn på sykehus etter lekene.

Alt i alt var det imidlertid få utøvere som fikk OL ødelagt på grunn av noroviruset. Landslagslege Olberg var blant dem som roste arrangørens tiltak.