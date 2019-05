Visste politikerne hva de sa ja til da de ønsket ski-VM?

Etter å ha blitt utsatt forrige gang, ble Granåsen og utbyggingen av hoppbakkene tema i bystyret torsdag kveld. Det kan virke lenge til de to VM-ukene i 2025, men det er større fare for at tiden blir for knapp enn at det ferdigstilte anlegget får god tid til å la seg teste i årene før mesterskapet.