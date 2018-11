Vurderer å flytte norgesmesterskapet til Sverige

Premieretidspunkt for «Game of Thrones» er avslørt

Skiledelsen er bekymret for ungt frafall: De vinner og vinner, men nå er over 30 000 medlemmer borte

Saken oppdateres.

Norges beste hoppere skulle ha kjempet om NM-medaljer i Midtstubakken lørdag og søndag, men regn og mildvær skapte store utfordringer for gjennomføringen. Det individuelle rennet lørdag ble stanset og avlyst etter at kun noen få hoppere hadde satt utfor, og lagkonkurransen dagen derpå lot seg heller ikke gjennomføre.

Også for ett år siden satte værgudene en stopper for lagkonkurransen i Midtstubakken.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen innser at midten i november viser seg å være en «sensitiv periode» med hensyn til å avvikle hopprenn, men vil ikke være med på at det må avskrives som en umulighet. Han viser i stedet til at svensk hoppsport i øyeblikket har en fullt operativ bakke i Falun.

Sverige neste?

Til NTB sier Bråthen at det er legitimt å stille spørsmål ved «hva som er grunnen til at det på samme tid som det ikke hoppes på snø i Norge, hoppes på snø i Falun».

– Nå er jeg ikke sikker på at snø i unnarennet hadde løst situasjonen i helgen, for utfordringen vi hadde da var knyttet til sporet. Men mitt inntrykk er at den løsningen man har i Falun med isspor og snø i unnarennet fungerer fra slutten av oktober og utover. Da må vi faktisk vurdere det som et alternativ fremover. Enten om vi må reise «over Kjølen», eller om vi får til lignende løsninger i Norge, sier hoppsjefen.

– Du kan se for deg et hopp-NM i Falun?

– Jeg kjenner ikke regelverket, men hvis det ikke er noen regler som tilsier at et norsk mesterskap må gå på norsk jord, så er det veldig nærliggende å tenke på dem som nå har gode erfaringer med å arrangere renn på snø der borte i den bakkestørrelsen vi ønsker å arrangere renn i på denne tiden av året. Hvorfor ikke? Det kan jo også være med på å øke hoppinteressen i Sverige, svarer Bråthen, men er rask med å legge til:

– Viktigere er det hvis vi kunne få noen i Norge til å lage den samme løsningen.

Dårlig reklame

– Hvor vanskelig er det?

– Det er i hvert fall ikke vanskeligere enn at det går an i Falun, og det handler så vidt jeg kan forstå om snølagring og et spor i tilløpet som er mye mindre sårbart for den typen forhold vi hadde i helgen. Jeg føler at arrangøren gjorde det de kunne, og det var ikke så mye som kunne vært gjort annerledes, men de installasjonene vi har til rådighet, fungerte ikke, sier hoppsjefen.

Stadige NM-avlysninger er ikke god reklame norsk hoppsport, fastslår Bråthen.

– Avlyste hopprenn er langt unna å være optimalt for oss som er glade i hoppsporten, og det er definitivt noe vi skal legge mer enn to pinner i kors for å unngå i fremtiden. Det man kan gjøre noe med, bør man gjøre noe med. Så er det selvsagt alltid situasjoner som kan oppstå som man ikke kan gjøre noe med, men jeg føler at den situasjonen som oppsto i helgen, er mulig å løse i vår tid. Det finnes teknologi i dag som gjør at vi kan hoppe i den typen temperaturer.

At hoppnasjonen Norge ikke makter å arrangere NM-renn i november, samtidig som svensk hoppsport har en bakke operativ og disponibel, mer enn antyder Bråthen at er et paradoks.

– Jeg håper at det er flere enn meg som reflekterer over det, sier hoppsjefen og kaller avlysningen i Midtstubakken «lite hyggelig».

Vellykket grep

Grepet som ble tatt for noen år siden med å flytte NM-normalbakkerennet til i forkant av verdenscupsesongen, vil ikke hoppsjefen kalle noen bommert. Han peker på at det har gitt rennet et statusmessig løft, ikke minst blant utøverne.

Å flytte rennet til senere i sesongen, ser han derfor ikke som noe alternativ.

– Det er et svært vanskelig alternativ, for vi har en sesong som, heldigvis vil jeg si, er pakket med verdenscuprenn. Vi har tidligere prøvd (å ha NM) etter sesongen, men det førte til at statusen blant utøvere, ledere, trenere, publikum og mediene ble ingenting. Derfor tok vi grepet med å flytte dette til i forkant av sesongen. Det føler jeg har vært vellykket, men på grunn av infrastrukturmessige ting har utfordringene rundt arrangementssikkerheten blitt veldig synlige, sier hoppsjefen.

Det er ikke besluttet når helgens avlyste NM-renn eventuelt blir forsøkt gjennomført på nytt.

