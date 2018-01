X-Games: Kleveland tok gull i slopestyle

Her er den neste utfordringen som venter håndballgutta

Saken oppdateres.

X-Games lørdag, snowboard X-games i Aspen, Colorado lørdag, Big Air: Menn, slopestyle: 1) Marcus Kleveland, Norge 93,6, 2) Darcy Sharpe, Canada 91,00, 3) Mark McMorris, Canada 90,00, 4) Red Gerard, USA 82,66, 5) Tyler Nicholson, Canada 81,00. Kvinner, Big Air: 1) Anna Gasser, Østerrike 86,00, 2) Reira Iwabuchi, Japan 71,00, 3) Jamie Anderson, USA 71,00, 4) Silje Norendal, Norge 62,00, 5) Christy Prior, New Zealand 41,00.

Marcus Kleveland (18) klinket til med 93,66 poeng i sitt andre forsøk i slopestylefinalen i X-Games lørdag. Det holdt til gull foran Darcy Sharpe.

Han klatret øverst på pallen etter å ha gjort et run som blant annet bestod av switch backside 1080, cab 1260 og backside trippelcork 1440.

Kleveland forsvarte dermed gullet fra 2017.

Etter kun å ha fått 40,00 poeng i hans første forsøk lørdag, knallet han til med 93,66 poeng i sitt andre forsøk.

Den poengsummen var det ingen andre som klarte å slå.

– Det var ganske intenst på toppen. Alle hadde igjen en runde, så det var forferdelig å vente på å se om noen greide å slå meg. Men jeg er så glad for at jeg tok et nytt gull, sier Kleveland til NRK.

Sharpe tok sølv

Darcy Sharpe tok sølvet etter å ha fått 91,00 poeng i sitt siste forsøk, mens Mark McMorris kom på tredjeplass.

Ettersom ingen maktet å tukte 93,66 poeng i siste forsøk, gjorde det lite at Kleveland avsluttet med beskjedne 39,66 poeng.

– Dette er det største. Jeg så jo på X-Games som liten, og det var en drøm å få komme hit. Nå har jeg fire medalje i X-Games, så jeg er en kjempeglad mann, sier han.

Sølv fredag

Kleveland tok så sent som fredag sølvet i Big Air-konkurransen. 18-åringen fikk imidlertid ikke den oppladningen til gulløpet som han hadde håpet.

Han gikk inn til konkurransen med en forslått rumpe etter å ha landet på den fredag. Lørdag ble han ifølge NRK vekket grytidlig for å gjennomgå dopingkontroll.

– Jeg ble vekket av noen doptestere klokken 0530 i dag tidlig. Jeg fikk ikke sovet etter det, så jeg er ganske sliten, sier Kleveland.