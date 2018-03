Zuccarello med målgivende da Rangers slo til med storseier

Din datter har blitt voldtatt, sa hun, og det startet et helt nytt liv for familien

Saken oppdateres.

Mats Zuccarello og New York Rangers slo til med 5-1-seier over tabelljumbo Buffalo Sabres i NHL. Nordmannen var involvert i én av scoringene.

På stillingen 1-0 i første periode i Madison Square Garden plukket Zuccarello opp pucken og fant Jimmy Vesey like foran mål. Et godt mottak lurte keeperen, og Vesey kunne enkelt sette inn 2-0.

I den andre perioden scoret Neal Pionk og Mika Zibanejad før Vesey satte inn sitt andre for kvelden. Svenske Zibanejad pådro seg en utvisning, og i overtallsspill reduserte Sam Reinhart til 1-5.

30 år gamle Zuccarello hadde to skudd på mål i tillegg til den målgivende pasningen. Han var totalt 16.35 minutter på isen for New York-laget.

Også norske Andreas Martinsen spilte ishockey i New York i natt. Hans Chicago Blackhawks slo New York Islanders 3-1. Patrick Kane og Brandon Saad sørget for 2-0-ledelse i den andre perioden etter 20 målløse minutter.

I siste periode reduserte John Tavares for Islanders, men Brent Seabrook sikret seieren et drøyt minutt før slutt.

