Ny kvinneregel har gitt «Pølsa» et problem: – Ubehagelig

Saken oppdateres.

LILLEHAMMER: Ski Classics er langløpsserien som byr på de virkelig lange distansene fra 50 til 90 km.

I den spede begynnelsen var det svært få kvinner som deltok. Antallet har gått opp år for år, men arrangøren er likevel ikke fornøyd.

David Nilsson, som startet med en prøvetour i 2009 med fem damer, og en formell Ski Classics i 2011 med 14 kvinner, har satt hardt mot hardt.

– I begynnelsen var det dessverre en veldig skjevfordeling i eliten. For oss var det selvsagt at vi skulle jobbe for å få opp andelen kvinner, sier svensken.

Han forteller at ulike virkemidler er tatt i bruk i årenes løp for å stimulere kvinner til å satse på denne grenen av skiidretten.

Det har gitt noen resultater, men ikke nok. Derfor blir det endring foran sesongens 12 Ski Classics-renn. De lagene som ikke har en kvinne med i troppen, får ikke lisens. Fristen er 1. oktober.

Valgte å signere verdens beste

Øystein «Pølsa» Pettersen, kaptein på profflaget Team BN Bank, er fortvilet. Han føler laget er kommet i en skvis.

– Jeg er selvsagt ikke uenig i at Ski Classics vil høyne kvinneandelen. Problemet er at vi ikke har råd. Dessuten er det svært vanskelig å finne noen kvinner som vil satse på langløp. Vi har hatt tilbud fra kvinner som ikke satser fulltid, men som gjerne vil gå skirenn. Det matcher jo dårlig med vår visjon som et profesjonelt skilag og samarbeidspartnere som ønsker å vinne flere skirenn. Derfor ble Petter Eliassen signert som siste løper, og ikke en dame som ikke vil satse fullt.

Eliassen blir regnet som en av verdens beste langløpere etter å ha vunnet Ski Classics sammenlagt to ganger. Det var et nødvendig trekk fra Team BN Bank. Resultatene de to første sesongene har ikke vært på topp.

SKI CLASSICS: Langløpscupen startet 2011. Første renn i vinter åpner med prolog 15 km klassisk i Livigno. Alle lag må ha en kvinne på laget for å få lisens. Siste år var det 30 profesjonelle lag som kjemper om poeng og ulike trøyer. Hvert lag består av 4 til 10 løpere. Siste sesong var det 179 menn og 53 kvinner som deltok. Målet er å minske gapet mellom kjønnene. Stjernene på kvinnesiden har hittil vært Britta Johansson Norgren fra Sverige, Katerina Smutna fra Tsjekkia, polske Justyna Kowalczyk og japanske Masako Ishida. Norske Team Ragde har Kari Gjeitnes Vikhagen på laget. Team Koteng har Astrid Øyre Slind. Team BN Bank har Sigrid Aas. I Sverige har Lina Korsgren, som vant Vasaloppet siste sesong, startet et nytt profflag, Team Ramudden.

Hater ikke kvinner

Vi møter Pettersen i familiens gule enebolig på Lillehammer. 35-åringen har vært ute av trening i tre uker på grunn av sykdom. Pågangsmotet er ikke rammet.

– Dette er litt skummelt og ubehagelig. Jeg ser for meg tittelen: «Pølsa hater kvinner!»

I det samme kommer kona og de to barna inn døren. Datter Oda har vært på fotballtrening. Normalt er det pappa som følger opp der, men han kunne ikke utsette seg for den sterke vinden.

Ved kjøkkenbordet forteller han at 200.000 kroner er prisen bare for å sende en løper rundt i dette sirkuset. I tillegg kommer lønn hvis det skal satses profesjonelt. Det er penger teamet ikke har.

For i det hele tatt å være med å kjempe om poeng og premiepenger for Pettersen, Eliassen, Simen Østensen og Morten Eide Pedersen, har Sigrid Aas sagt ja til å fylle kvinneplassen. Hun er tidligere skiløper og Eliassens samboer. Ski Classics setter ingen krav om at løpere i laget skal gå løp.

– Jeg ser at vår løsning ikke bidrar til å heve kvaliteten på dameklassen og det er jeg lei meg for. Alternativet mitt var å finne en kvinne som vil satse og frigjøre midler i eget lag gjennom å avslutte egen karriere for å bygge dameklassen. Jeg føler det blir feil. Muligens er det egoistisk av meg, sier Pettersen.

Har tro på å lykkes

David Nilsson registrerer det Pettersen sier, men håper inderlig at de jobber hardt og mye for å bidra til økt kvinneandel på ordentlig.

– Jeg ser at det mange kvinner er et hopp å gå fra 30 km, som er det lengste i «vanlig langrenn», til distansene i langløp. Samtidig er jeg stolt av at Ski Classics ikke har noen forskjellsbehandling. Kvinnene har i tillegg egen starttid, så de kan konkurrere mot hverandre selv om de spredt i et herrefelt. På sikt ønsker vi en kvinneandel på 50 prosent.