– Jeg føler meg ikke trygg, sa hun før start. Men ingen kunne true suverene Therese Johaug.

Med en ledelse på 33 sekunder på nærmeste utfordrer, var det vanskelig å tro på Therese Johaug før søndagens jaktstart.

– Jeg føler meg ikke trygg, det gjør jeg ikke, sa hun til NRK.

Konkurrentene nærmet seg og slo til og med Johaug i enkelte distanserenn i Tour de Ski nylig, men denne helgen har hun vært tilbake der vi er vant til å se henne: et lite tidshavn foran nærmeste utfordrer.

Overlegen

Den suverene 31-åringen hadde 55 sekunder til nummer to etter halvgått løp, og økte bare avstanden frem mot målgang.

I mål var hun over ett minutt foran nummer to.

– Det var et veldig godt løp. Jeg hadde gode ski og føler meg i veldig god form om dagen. Jeg har hatt en rolig periode etter Tour de Ski og får igjen for det nå, sa Johaug til NRK etter seieren.

Førsteplassen var reservert. Spenningen handlet om hvilke av forfølgerne som kapret de to andre pallplassene. Fra andre- til sjuendeplass skilte det under 20 sekunder etter lørdagens 10 kilometer fristil, og i denne gruppen gikk Ragnhild Haga, Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg.

De to sistnevnte gikk sammen med russiske Natalja Neprjajeva etter 5 kilometer, og trioen hadde et godt forsprang på resten av feltet, en luke de ikke ga fra seg.

Irritert Østberg

I spurten var russeren best og ble nummer to. Det ble målfoto mellom de to nordmennene, og Ingvild Flugstad Østberg ble dømt foran lagvenninnen.

Flugstad Østberg ble tydelig irritert på Weng både underveis og etter målgang, da hun nektet å besvare lagvenninnens forsøk på å gratulere.

Overfor NRK forklarte Weng årsaken til den ampre stemningen.

– Jeg tråkket på staven hennes. Det er sånt som skjer. Når det blir sånn kaving, er det fort gjort at man tråkker på en stav.

– Ble Ingvild sur på deg?

– Det vet jeg ikke, men hun ga beskjed.

Selv var 28-åringen glad for fjerdeplassen, selv om hun var svært nær en plass på pallen.

– Det gjør ingenting. Jeg sliter litt med klassikken for tiden. I dag var jeg veldig fornøyd med at det gikk så bra.

– Jeg sa bare «Heidi» litt sint, tror jeg, sånn som det kan komme ut i skirenn. Det var litt i kampens hete da det var igjen 1,5 kilometer, så da hørtes det litt surt ut, forklarer Østberg til NRK.

– Jeg håpet det ikke var på tv, men det var det tydeligvis, la hun til.