Marit Bjørgen bekrefter: Legger opp

Bjørgen har brukt tida etter at verdenscupen ble avsluttet til å finne ut om hun har motivasjonen til å satse videre mot VM i Seefeld neste sesong.

Nå bekrefter Bjørgen overfor NRK at hun legger opp etter at Dagbladet meldte nyheten først fredag formiddag.

– Jeg kjenner at jeg ikke har motivasjonen som trengs for å gi 100 prosent i en sesong til. Derfor velger jeg å legge opp, sier skistjernen.

Hun har vært tydelig på at det ikke er aktuelt for henne å kjempe om tiendeplasser hvis hun skal konkurrere. Rognes-løperen vil kjempe om topp-plasseringer.

MARIT BJØRGEN Navn: Marit Bjørgen Født: 21. mars 1980 (38 år) Idrettsgren: Langrenn Klubb: Rognes Medaljer, VM: 18 gull, 5 sølv, 3 bronse OL: 8 gull, 4 sølv, 3 bronse NM: 24 gull Verdenscupen: 114 individuelle seirer, fire sammenlagtseirer (2004/05, 2005/06, 2011/12 og 2014/15), totalt 184 pallplasseringer på 303 verdenscuprenn. Aktuell: Bekrefter at hun har valgt å legge opp etter NM i Alta.

Adresseavisen har vært i kontakt med trener for kvinnelandslaget i langrenn, Roar Hjelmeset, men han ønsker ikke å kommentere nyheten på nåværende tidspunkt. Han svarer likevel på hva Bjørgen har betydd for laget .

– Marit er den personen i norsk skisport som har betydd mest. Hun er en fantastisk skiløper, jeg har bare positive ting å si om henne. Hun har vært utrolig viktig for oss. Hun har både vært en god mor, en god tante og en god treningspartner, sier Hjelmset til NRK.

Bjørgen er tidenes mestvinnende vinterolympier og sikret seg gullet hun manglet for å trone øverst på den gjeve lista da hun vant 30 km i Pyoengchang på overlegent vis i februar.

– Hun har en posisjon i norsk og internasjonalt langrenn som ingen jeg vet om har vært i nærheten av. Hun har hatt oppturer og nedturer og har hatt en enorm betydning. Det er nok overraskende for mange, men det er nok en god beslutning. Hun gir seg på topp, og hun har brukt god tid på beslutningen. Det er litt trist og vemodig, men samtidig forståelig. Mange vil savne henne henne, sier langrennseksepert Fredrik Aukland til NRK.

Hun har åtte OL-gull, fire OL-sølv og tre OL-bronser. Hun har også 18 VM-gull, fem VM-sølv og tre VM-bronser. Skripresident Erik Røste kommenterer nyheten slik:

– Det er vanskelig å finne ord for karrieren Marit har hatt. Det har vært en fenomenal karriere. Alle utøvere på det nivået vil bli savnet. Det er vanskelig å finne ord. Hun har vært fantastisk forbilde, ikke bare i sporet. Hun har vært kapteinen på laget og er en samlende person. Hun spiller de andre gode og er en helt spesiell person, sier Røste til NRK.

Han legger til:

– Å erstatte Marit er det ingen som kan gjøre. Vi må bare glede oss over de fantastiske resultatene hun har gitt oss.

Onsdag går hun i Granåsen når Trondheim Skishow står på programmet. Neste lørdag arrangeres skistjernens eget skirenn, Marit Bjørgen-rennet som ble etablert i 2012. Det kommer skistjernen til å være til stede.

Bjørgens manager, Guri Hetland, har ikke besvart Adresseavisens henvendelser. Landslagssjef Vidar Løfshus kommenterer skidronningens farvel slik:

– Jeg vil savne alt med Marit. Hun har betydd veldig mye for norsk langrenn og for laget. Hun framstår som hel ved og er et menneske som enhver organiasjon vil savne. I dag syns jeg vi skal hylle Marit som den største norske idrettsutøveren gjennom tidene. Hun er ei rotekte «veit» fra Rognes. Og det er sånn hun er. Marit er sånn i alle sammenhenger: Ærlig og ei fantastisk dame. Jeg er trist, men samtidig glad for at hun har tatt avgjørelsen og går inn i en ny fase i livet sitt.