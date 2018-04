Martin Johnsrud Sundby er lei av å få bank. Nå gjør han helomvending

Legger like mye penger i pynten som til et bryllup

Saken oppdateres.

GEILO: I det strålende solskinnet på Geilo, våknet langrennseliten lørdag opp til nyheten om at Skarverennet var avlyst. Vinden var for sterk over fjellet. Med det røk avslutningen på sesongen 2017/2018 for Petter Northug, Marit Bjørgen og Martin Johnsrud Sundby.

Da Aftenposten møtte sistnevnte på startnummerutdelingen fredag kveld, hadde han brukt den siste tiden på å oppsummere sesongen. Evalueringen er klar: Treningsopplegget har ikke vært bra nok.

– Det ser ut til at jeg må erkjenne det og har en tøff sommer foran meg, smilte Sundby til Aftenposten.

Pekt seg ut en øvelse

Før sesongen som nå er avsluttet, endret Sundby fullstendig på treningsopplegget. Han gjorde vesentlig færre treningstimer, men med høyere intensitet. Det skyldtes blant annet familiesituasjonen.

– Jeg tror at det som fungerer aller best for meg er den tradisjonelle mengdetreningen med voldsomt mye trening, dessverre, forteller Sundby.

Selv omtalte han endringen før sesongen som skummel. Planen var blant annet at han skulle bli enda raskere og enda råere i avslutningene.

Med fasit i hånden, ble det ikke slik. Nå går han altså tilbake til ekstreme mengder trening.

– Jeg har bestemt meg for det, ja. Det vil si trening som handler om mye trening, mye teknikk og fokus på detaljer. Men først og fremst handler det om mye trening, understreker langrennsesset.

Én av grunnene var rett og slett at han tidvis ikke klarte å henge skikkelig med i enkelte renn. Særlig på klassisk følte han at han fikk bank på ting han ikke skulle få bank på.

– Det var utlendinger som var krevende å ha med å gjøre i vinter, særlig på klassisk. Det må vi prøve å gjøre noe med. Det kan jo være spennende inn mot en 15 klassisk i Seefeld, sier Sundby.

Ti dager ferie i 2018

VM i Seefeld er naturligvis årets store mål. Hovedmålet er ikke satt, til tross for at han trekker frem nettopp 15 kilometer klassisk i mesterskapet. Samtidig har han også snakket om at han ønsker å vinne flere renn.

På fredagens presentasjon av Skarverennsløperne, var Sundby det store offeret for ivrige autografjegere. De fleste var høflige nok til å la intervjuet bli ferdig, men flokket seg raskt rundt da Sundby tok et steg bakover igjen. Det til tross for at han fortsatt mangler det individuelle mesterskapsgullet fra OL eller VM.

– Det er ikke sikkert at det individuelle gullet blir den store greia, men jeg har fått bank på en del ting i vinter som jeg ikke trives med å få bank på. Da er kanskje de største målene å komme tilbake på de områdene, forteller han.

Mandag klokken 14.00 presenteres landslagene for neste sesong. Der kommer naturligvis Johnsrud Sundby til å være med. 1. mai begynner oppkjøringen til neste sesong. Da skal Sundby tilbake til hardkjøret. Med andre ord får han en drøy ukes ferie i 2018.

– Det blir nok ti dager med litt rolig, så er jeg alltid mentalt innstilt på arbeidet inn mot en ny sesong. Det å tenke at jeg skal ligge veldig lenge på sofaen før en ny sesong, det er utopi. Det har jeg hverken ro eller tålmodighet til. Jeg gleder meg til å begynne på arbeidet igjen.

– Hadde ikke kroppen hatt godt av litt fri?

– I utgangspunktet har april vært ekstremt rolig for min del. Selv om jeg har gått en del renn har jeg tatt en rolig måned. Jeg har fått fri fra hode, det betyr mye. Det å komme i gang med en ny sesong gir kroppen en omveltning treningsmessig. Det vil gi kroppen ny stimuli. Jeg er blitt en gammel mann, hvis jeg skal være for lenge uten trening, da blir det seigt å dra i gang igjen, forteller Sundby.