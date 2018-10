Fem kamper uten seier før seriefinalen: Innrømmer at det går ut over selvtilliten

– Skal jeg være realistisk, skal det veldig mye til for at jeg klarer å gjøre akkurat det samme som i fjor

Forrige sesong åpnet Johannes Høsflot Klæbo i rakettfart og lekte med rivalene helg etter helg. Trønderen tror han skal slite med å gjenta den enorme suksessen.

Klæbo tok sine første verdenscupseirer i andre halvdel av 2016/17-sesongen. Det var et forvarsel på det som skulle komme. Sist sesong gjorde 22-åringen nesten rent bord de første ukene.

Fasiten før jul viste sju seirer (inkludert tourtriumfen i Ruka) i verdenscupen. Kun franske Maurice Manificat (2) og Simen Hegstad Krüger brøt innimellom Klæbos fullstendige dominans den første måneden.

Byåsen-løperen tviler sterkt på at han greier å kopiere den suverene sesongåpningen.

– Det skal nok mye til. I fjor gikk alt på skinner, og ting fungerte veldig bra med en gang. Det er jo det man håper på og ønsker mest av alt, men man må være litt realistisk og se at det er mange som går fort på ski. Det er mange som har lyst til å gå fort fra start av, og jeg tror de fleste har lyst til å henge med når startskuddet går allerede på Beitostølen, sier Klæbo til NTB og fortsetter:

– Det gjør at man må være skjerpet, og jeg skal i hvert fall gjøre alt jeg kan for å krysse mållinja først. Men skal jeg være realistisk, skal det veldig mye til for at jeg klarer å gjøre akkurat det samme som i fjor.

Flyt

Klæbo stoppet til slutt på elleve verdenscupseirer sist vinter. Under OL i Sør-Korea slo han til med gull i sprint, lagsprint og stafett. Trønderen sier dette om knallstarten han hadde forrige sesong:

– Det var spesielt. Jeg følte jeg bare kom inn i en sånn modus som gjorde at det bare fløt. Ting gikk veldig på skinner, og det var veldig artig å gå skirenn. Det er jo det stadiet man vil komme på i år også.

I vinter blir VM i østerrikske Seefeld det klart største høydepunktet for Klæbo og resten av langrennseliten.

Bok

Etter en lang treningsperiode sitrer Klæbo etter å komme i gang. Vinteren kan ikke komme fort nok. Den norske langrennssesongen starter på Beitostølen 16. november. Da står 15 kilometer klassisk på herreprogrammet.

– Jeg gleder meg skikkelig til å få ski under beina og begynne å konkurrere igjen. Det er det som er artigst. Det er en lang treningssesong fra mai og helt ut i november. Det er mye trening som skal gjennomføres. Jeg håper bare de siste ukene går fort og at man får gjort jobben, så skal det bli deilig å komme i gang, sier Klæbo.

Fredag er Klæbo til stede under lanseringen av boken «Johannes & morfar» på Byåsen i Trondheim.