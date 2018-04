Vrakingen av Coop er svært dramatisk for Northug

«Tesla? Gi meg et elfly, veien er for røkla»

Saken oppdateres.

For noen uker siden kom meldingene om at Northugs personlige hovedsponsor Coop var på vei inn som sponsor for landslagene i langrenn, mens konkurrenten Spar var ute etter nærmere ti år.

Et slikt scenario la til rette for et comeback på landslaget for Northug, som siden 2015 har hatt en spesialavtale hvor han har hatt mulighet til å profilere Coop i sommerhalvåret, selv om handelskjeden har vært i direkte konkurranse med skiforbundets samarbeidspartner.

En slik ordning er uaktuell å fortsette med for Norges Skiforbund.

Fredag fortalte VG at situasjonen nå er snudd på hodet. Det er svært dramatisk for Northugs videre karrière.

Hvis han nå skal tilbake på landslaget, må han kvitte seg med sin trofaste samarbeidspartner de siste fem årene. Akkurat det tror jeg sitter veldig langt inne. Coop har stått last og brast med Northug gjennom opp- og nedturer, deriblant da han fyllekjørte på Byåsen våren 2014.

Fremgangsmåten i denne saken er pussig. Coop bekreftet sist helg at de hadde styrebehandlet en allerede ferdigforhandlet avtale med skiforbundet. Forbundet kommenterte saken for første gang fredag. Administrasjons- og markedssjef Espen Bjervig sier til VG at det var overraskende at Coop gikk ut på den måten.

Denne saken styrker bildet av at Northugs makt, som var ekstrem sommeren 2015, nå har falt sterkt i takt med de sviktende resultatene. Bjervig gjør det helt klart at det nå er uaktuelt å gi Northug samme type spesialavtale som han fikk for tre år siden.

Om Northug vil tilbake på landslaget, mister han millionavtalen med handelskjeden. Spørsmålet er om et landslagscomeback da blir like attraktivt?

Vil Northug klare å opprettholde motivasjonen hvis han må vrake Coop? Vil han droppe satsing på verdenscup og VM og heller satse på langløp med Coop i ryggen? Eller kommer han til å gi seg som skiløper? Northug var svært hemmelighetsfull da han besvarte spørsmål rundt sin egen fremtid etter Trondheim skishow i Granåsen onsdag kveld.

Mens Northug nå havner i trøbbel, er Norgesgruppens forlengede avtale med forbundet godt nytt for Therese Johaug. Det betyr at hun kan fortsette sin privatavtale med Asko når hun nå gjør comeback på landslaget.

Det ble sagt at langrennssesongen var over etter NMs andre del i Alta sist helg. Sportslig er det riktig, men sjelden har spillet rundt nasjonalidretten vært mer spennende enn nå. Fortsatt er det uvisst om og i hvilken form Northug fortsetter karrièren, herrelandslagstrener Tor Arne Hetland er på vei ut etter sterk misnøye fra løperne, mens trenerkabalen på kvinnesiden fortsatt er uvisst. På svensk side har Charlotte Kalla vendt tilbake til landslaget, mens det er gjort store endringer på trenersiden.

Midt oppi dette kom beskjeden om at Coop vrakes av forbundet og dermed endrer forutsetningene for et landslagscomeback for Petter Northug.