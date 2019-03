15 løpere fra de skandalerammede lagene skulle til Falun etter VM. Kun én kom

Ida sjonglerer to studier og deltidsjobb. Her er tipsene

Saken oppdateres.

Ski-VM i Seefeld slapp som kjent ikke unna dopingskandaler. Fem langrennsløpere ble tatt i forbindelse med en politirazzia. Utøverne kom fra Østerrike, Estland og Kasakhstan.

I helgen ble sesongens nest siste verdenscuphelg gjennomført i Falun. Den svenske avisen Expressen skriver at Østerrike, Kasakhstan og Estland totalt booket inn overnattinger for 15 utøvere i Falun tidligere denne sesongen.

Det var imidlertid bare én utøver som dukket opp i Sverige.

– Vi har ikke fått noen forklaring direkte. Alle avbestillingene kom etter VM, sier Ulrika Back Eriksso, ansvarlig for deltagernes bookinger, til Expressen.

Har slitt med å sove

Den eneste som dukket opp var Bernhard Tritscher. Han ble nummer 49 på 15-kilometeren i Falun.

«Det virker litt rart at du er den eneste løperen fra de tre landene som var innblandet i dopingskandalen?» ble han spurt.

– Jeg vet ikke hva som foregår i Kasakhstan og Estland, men fra oss var det altså bare to karer som var innblandet, men det har senket hele landslaget vårt, sa Tritscher til Expressen.

Norske Trond Nystad var langrennskoordinator for Østerrike. Han valgte å trekke seg etter dopingskandalen, som sjokkerte ham.

Han synes ikke det er så rart at få østerrikere var på plass i Falun.

– Det var ikke så mange på verdenscuprennene før VM heller. Planen i Østerrike har vært at det er løperne som har mulighet til å klare topp 30 som får prøve seg. De utenfor går kontinentalcup. Normalt går jo Teresa Stadlober for jentene, i tillegg til dopingtatte Max Hauk og Dominik Baldauf og Tritscher. Stadlober er syk, mens de andre ikke får lov etter å ha gjort noe ulovlig. Dermed ble det bare Tritscher, sier Nystad da vi snakker med han.

Da Tritscher møtte pressen etter rennet, fortalte han at han har slitt med å sove etter skandalen i Seefeld. Situasjonen rundt Østerrikes lag er kaotisk.

Han var imidlertid klar på at han selv er ren.

FIKK DU MED DEG? Ny utvikling i bloddoping-saken: Estisk trener pågrepet

Vennene ble tatt

De sjokkerende bildene av lagkamerat Max Hauke med nålen i armen under politipågripelsen i Seefeld gikk verden rundt. Dominik Baldauf var den andre av Tritschers lagkamerater som ble pågrepet.

Begge to har innrømmet bloddopingen. I et større intervju med Krone Zeitung ba de om unnskyldning overfor langrennsverden.

Johannes Dürr ble dopingtatt under Sotsji-OL i 2014 og har vært åpen om hvordan han systematisk dopet seg over lengre tid. Han har siden gjort comeback, men ble ikke tatt ut til årets mesterskap i Seefeld.

Han var imidlertid til stede i Innsbruck – og ble også arrestert i forbindelse med dopingskandalen. Han er mistenkt for å ha medvirket til skandalen – og skal ifølge østerrikske påtalemyndigheter ha innrømmet å ha dopet seg nylig.

I Falun fortalte Tritscher at de tre var venner av ham, men «ikke nå lenger». Han svarer selv følgende på spørsmål om han selv føler seg mistenkeliggjort:

– Jeg har ingen anelse om hva andre mennesker tenker. Jeg har ikke snakket med å mange etter at dette skjedde. Det er rett og slett vanskelig.

Blir oppringt av unge utøvere

Nystad gjør noen oppdrag for en utdanningsavdeling i forbindelse med barneidrett i Østerrike. Utenom det er han arbeidsledig, etter at han sa opp jobben.

Han forteller at han stadig blir oppringt av unge utøvere.

– De spør om det virkelig er at den eneste måten å bli god på er gjennom doping.

– Det er bare trist at unge mennesker, noen helt nede i 12-, 13-årsalderen allerede tenker sånn. For meg er det viktig å formidle at det går an å bli forferdelig god uten å jukse.

Han sier at de dopingtatte utøverne får mye plass i østerrikske medier.

– Mange unge har lest hvordan Dürr mener alle de beste doper seg. De som er blitt tatt bruker det som et slags forsvar. Det er dessverre slik at mange unge leser og hører det.

Selv har ikke Nystad bestemt seg for hva som er neste stopp for hans egen del.

– Jeg har to små unger, så vi får se hvilke muligheter som dukker opp, enten her eller andre steder.