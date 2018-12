«Æ må pess, ellers tar dæm gullet!» - her er 15 av Northugs beste gullkorn

Tilskuerne strømmer til Kolstad Arena: – Det går over all forventning

Onsdag fortalte en emosjonell Petter Northug at langrennskarrieren nå er over.

– Jeg fant ut at dette var den beste løsningen for meg, og tror jeg vil være glad for at jeg tok det valget, sa Northug.

Gjennom karrieren har skistjernen vakt oppsikt både med store sportslige prestasjoner og friske utsagn.

Vi har samlet noen av de mest minneverdige Northug-sitatene.

Uslåelig?

Northug utklasset konkurrentene i junior-NM i mars 2004. Allerede da fikk Langrenns-Norge en liten smakebit på hans verbale ferdigheter.

«Om jeg er uslåelig? Jeg må i hvert fall ha en dårlig dag dersom noen skal slå meg.»

Ikke med til Torino

Da troppen til Torino-OL i 2006 var tatt ut, manglet Petter Northugs navn.

Den unge løperen hadde allerede markert seg med sterke prestasjoner, dermed var han lite fornøyd med å bli utelatt.

«Æ ska faen ikke te OL!» ropte han da han gikk Strindheim inn til gull på NM-stafetten, dagen etter OL-vrakingen.

«Barneskirenn»

Året etterpå var Northug med til VM i Sapporo. Han falt fra seier på 30 kilometer skiathlon, men sikret norsk gull da han parkerte konkurrentene før oppløpet på stafetten.

«Dæm har itj sjans! Det e så lett! Barneskirenn!» kunne man høre han rope etter å ha passert målstreken.

For sikkerhets skyld la han til:

«Who’s the man?! I’m the man!»

Northug var ankermann også under verdenscupstafetten i Gällivare i november 2008.

«Kæm e kongen?!» ropte han etter at han spurtslo Sverige og Tysklands ankermenn.

Northug-rykket

I Liberec-VM i 2009 tok Northug endelig 30-kilometersgullet han skulle hatt i Sapporo. Han rykket fra konkurrentene på typisk vis en drøy kilometer før mål. Etterpå «lurte» han på hvor det ble av konkurrentene.

«Kor va dæm hen? Kor va dæm hen?»

På stafetten ble det mer gulljubel. Ankermann Northug hadde full kontroll da det hele skulle avgjøres.

«Jeg skal gå sisteetappen på stafetten til jeg blir 40!» sa han til NRK etterpå.

På femmila tok han sitt tredje gull i Liberec. Før start la han ikke skjul på at det var en medalje han svært gjerne ville ha.

«Jeg skal gå så lenge jeg makter. Jeg går til jeg dør. Det er bare å holde hjertestarteren.»

Oscar-verdig?

I OL 2010 vant han gull i lagsprint sammen med Øystein Pettersen. I den siste bakken lot Northug som om han var sliten, slik at russeren Alexej Petukhov valgte å gå forbi.

Han rykket så forbi russeren igjen, før han utnyttet dragsuget bak tyske Axel Teichmann og sikret norsk gull.

«Det skuespillet der burde jeg fått en pris for» sa Northug til VG etterpå.

Like etterpå kom han med nok et typisk Northug-gullkorn:

«Om jeg ikke hadde fått et gull i OL, tror jeg at jeg hadde lagt opp. Seriøst.»

Og enda ett:

«Det er ikke hver dag en kriminell forbryter fra Lillemarka går sammen med en bonde fra Mosvik i skisprint. Det er litt av en sammensetning. Det er kulturforskjeller, vet du.»

Mosvik-ekspressen avsluttet lekene i Vancouver med gull på femmila. Etterpå hadde han ikke tid til å svare på spesielt mange av pressens spørsmål. Dopingkontrollørene ventet.

«Æ må pess, ellers tar dæm gullet.»

«Gris»

Ingen har vel glemt hvordan Northug gikk sidelengs over mållinjen da Norge tok stafettgull foran Sverige i Oslo-VM i 2011.

Den svenske kommentatoren kalte Northug for «en gris» etter manøveren. Northug besvarte svenskens kommentar slik:

«Jeg har snakket med kona hans, og han er visst en gris han også.»

Også før Falun-VM i 2015 ble Northug kritisert av en svenske. Skihelten Gunde Svan mente Northug manglet ydmykhet.

«Keep calm and love Gunde Svan,» skrev Northug på sin Instagram-konto.

Da Northug ble diskvalifisert etter å 15-kilometeren på Beitostølen under denne sesongens åpningshelg, sammenlignet han det med svenske Jörgen Brinks kollaps på VM-stafetten i Val di Fiemme i 2003.

«Bare at jeg klarte å mobilisere på den siste utforkjøringen ned mot mål. Det klarte ikke Brink,» sa Northug til VG.