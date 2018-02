Å skylde på Emil Hegle Svendsen blir altfor lettvint

Like etter at veiarbeideren hadde tatt dette bildet, smalt det

PYEONGCHANG: Det er mørkt ute, publikum har forlatt arenaen og det blåser. Vinden pisker mot et hvitt telt et par hundre meter fra målgang på skiskytterstadion. Inne i teltet står ti lyskastere på hver side og skinner mot et bord. Bak bordet sitter tre tyske skiskyttere helt til høyre. Den siste hadde dratt allerede. Tyskland har tatt bronse på herrestafetten i OL. Bak bordet er det plass til åtte løpere til.

Klokken halv tre norsk tid kommer det norske laget inn. Et hvitt skilt med teksten «Team NORWAY» signaliserer at de skal sette seg helt til venstre bak bordet. Lenger ned på skiltet står navnene Lars Helge Birkeland, Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø og Emil Hegle Svendsen. De vant sølv. Eller tapte gullet. Alt etter som.

Emil Hegle Svendsen hadde oppgaven med å gå sisteetappen. Johannes Thingnes Bø gikk tredje og førte laget opp i gullkampen. På siste skyting var det helt jevnt. Svenske Fredrik Lindström var best, mens Emil Hegle Svendsen bommet.

Frem til det svenske vinnerlaget kommer inn og setter seg i midten, får norske journalister gå frem og prate med de fire nordmennene. Johannes Thingnes Bø stiller seg i et hjørne sammen med tre journalister. Én står foran Tarjei Bø, mens fem menn og en kvinne ønsker å prate med Emil Hegle Svendsen. Lars Helge Birkeland sitter mellom Bø og Svendsen og fordyper seg i ei resultatliste. Ingen prater med ham.

Det åpenbare er å kalle Svendsen for en syndebukk. Hjemme i Norge og på sosiale medier mener noen at det var feil å sette opp Svendsen på sisteetappen, at han og Johannes Thingnes Bø burde ha byttet. Hva det ville ha gjort med stafetten, vet ingen. Kanskje hadde det blitt norsk gull, eller kanskje hadde Norge aldri vært i posisjon til å jakte gull.

- Laguttaket hadde blitt geniforklart hvis det hadde blitt gull, sier Tarjei Bø, og har helt rett.

Kritikerne trekker frem at Svendsen ødela gullhåpet for Norge også for fire år siden, på herrestafetten i Sotsji. Det stemmer, den gangen gikk han fra 1.- til 4.-plass. Da var han sønderknust og følte seg virkelig som en syndebukk.

I mellomtiden har han gitt Norge VM-gull på hjemmebane som ankermann. Det er ikke nødvendigvis marerittet fra Sotsji som gjentar seg. Det kan være en ren tilfeldighet at svensken løste oppgaven bedre enn Svendsen akkurat i dag.

Under pressekonferansen i Pyeongchang var ikke Svendsen sønderknust som i Sotsji. Han var skuffet, men smilte litt til sin overmann, svensken Fredrik Lindström, da han kom og satte seg ned ved siden av Norges ankermann.

Det var svært vanskelige vindforhold på den stående skytingen. Svendsen kom dårlig i gang og fikk aldri noen god følelse. Svensken løste oppgaven bedre. Det trenger ikke å handle verken om verken feil laguttak eller at Svendsen leverte en dårlig prestasjon.

Sverige var best, og i stedet for å være veldig skuffet over norsk sølv, kan vi glede oss over den store svenske oppturen i skiskyting. Måten Lindström løste oppgaven på er rett og slett imponerende.

Og vi kan glede oss over det Emil Hegle Svendsen har gjort for norsk og trøndersk skiskyting i over ti år. Han vil gå inn i historien som en av de aller største. Han har tatt åtte medaljer i OL, fire av dem er gull. Her i Sør-Korea er det blitt to sølv og en bronse.

Han har snakket om karriereslutt under OL. Han kan med god samvittighet gi seg og starte på livet etter idretten. Men han kan også ta et år til. Emil Hegle Svendsen har tidligere vist at han er i stand til å reise seg.

Det klarer han igjen, hvis motivasjonen og lysten på mer gull er til stede.