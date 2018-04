Adresseavisens kommentator: – Hun er den største av alle

Saken oppdateres.

Bare minutter før starten av femkilometeren i NM del 2 i Alta, bekreftet Marit Bjørgen at hun legger opp.

Adresseavisens sportskommentator Birger Løfaldli har fulgt langrennsdronningen i mange år, og han er ikke overrasket over at hun legger opp.

– Jeg er ikke veldig overrasket over selve nyheten, men jeg er litt overrasket over tidspunktet nyheten sprakk på. Jeg hadde forventet at hun kalte inn til en pressekonferanse, men det er vel den måten hun selv valgte å gjøre det på, sier Løfaldli.

– Gjort alt hun kan gjøre

Han har full forståelse for at hun ikke har motivasjon til å fortsette inn mot VM i Seefeldt neste sesong. Bjørgen har brukt tiden etter at verdenscupen ble avsluttet i Falun til å kjenne på om motivasjonen har vært til stede.

– Hun har gjort alt hun kan gjøre, og har vel en følelse av at hun ikke er motivert nok til å gjøre det som må til for å ta et nytt år. Det har jeg full respekt og forståelse for. Vi må bare glede oss over det hun har gitt norsk skisport og idrett. Hun er den største av alle, ikke bare fordi hun har vært best, men fordi hun står for noen verdier og er et forbilde for alle sier Løfaldli.

Kommentatoren tror ikke det norske kvinnelandslaget kommer til å få en sportslig nedtur etter Bjørgen-exiten, siden Johaug kommer tilbake til neste sesong etter dopingdommen. Han tror det er personen og kapteinen Bjørgen som kommer til å bli savnet mest.

– De får behov for en ny kaptein og en ny leder. Hun har vært et samlingspunkt for landslaget de siste årene. Kanskje tar Therese Johaug den rollen nå, eller kanskje blir det noen andre. Men det kan bli et stort tomrom, som kan bli vanskelig å fylle. Det kan bli en utfordring for kvinnelandslaget, sier han.

– Stort forbilde

Hun ble i Pyeongchang-OL tidenes mestvinnende vinterolympier med 13 medaljer. Hun sikret seg også gullet hun manglet, da hun vant 30 kilometeren i overbevisende stil.

I etterkant av OL har både lagvenninner og utenlandske konkurrenter gitt uttrykk for at de ønsker at langrennsdronningen fortsetter.

– Hun har gitt mye glede til hele Norges befolkning. Hun er den idrettsutøveren nesten alle liker, og som samler hele befolkningen. Jeg tror nesten ikke det finnes noen som misliker Bjørgen. Hun er et stort forbilde for oppvoksende idretts skiløpere, både gutter og jenter.