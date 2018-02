Skiforbundet om nye dopingpåstander: – Alt vi driver med i norsk langrenn tåler dagens lys

Saken oppdateres.

Britiske Sunday Times, svenske SVT, sveitsiske Republik og tyske ARD har fått tilgang på en database som viser blodverdiene til langrennseliten. Den inneholder 10.000 prøver fra 2.000 skiløpere.

Nå slår de alarm om tilstanden til antidopingarbeidet innenfor langrenn.

Under overskriften «Dopingskandale treffer vinter-OL» skriver Sunday Times at en tredjedel av alle mesterskapsmedaljer mellom 2001 og 2010 ble vunnet av skiløpere med mistenkelige prøver. Mange av disse prøvene blir også klassifisert som «sannsynlig doping».

«Hundrevis har sluppet straff, noe med mindre enn 1 til 1 million sjanse for å være rene», skriver avisen.

Databasen er lekket av en ikke navngitt person som ifølge Sunday Times er «bekymret over integriten» til Pyeongchang-OL. 50 skiløpere på kvalifiseringslisten til Pyeongchang skal ha avlagt mistenkelige prøver tidligere.

– WADA er «mer enn fornøyde»

Overfor avisen sier det internasjonale skiforbundet FIS at de «ikke vil kommentere mistenkelige prøver», og legger til at verdens antidopingbyrå WADA er «mer enn fornøyde» med antidopingarbeidet innenfor langrenn.

Ifølge SVT preger først og fremst russiske løpere listen over mistenkelige prøver.

I tillegg er navn fra USA, Østerrike, Tyskland, Spania, Italia, Tsjekkia, Sverige, Finland og Estland på listen.

Både SVT og Sunday Times skriver dessuten at også norske løpere har avgitt mistenkelige prøver.

– Vi er kjent med at SVT og andre medier har jobbet med denne dokumentaren og det blir interessant å se hva som blir presentert, skriver kommunikasjonssjef i Norges Skiforbund Espen Graff i en tekstmelding.

Han forteller at han bare har sett et utdrag. Graff kommenterer det som kommer frem slik:

– En rekke nasjoner blir nevnt helt generelt. Det er alltid vanskelig å forholde seg til slik generell informasjon, men vi er trygge på at alt vi driver med i norsk langrenn tåler dagens lys. Det viser også åpenheten som ble vist da det internasjonale granskningsutvalget gjorde sitt grundige arbeid da de gikk gjennom medisineringen i norsk langrenn, skriver Graff videre.

Les mer om granskningen Graff sikter til her:

«Blodet var så tykt at løpere vurde vært på sykehuset»

Det er ikke første gang blodverdiene til langrennsløpere blir tema. I 2013 skapte SVT-dokumentaren «Blodracet» storm.

Da fremla den svenske kanalen blodverdier som de mente beviste omfattende doping innenfor langrenn på 1990-tallet.

Et motargument som ofte blir brukt er at også høydetrening kan resultere i høye blodverdier. I tillegg kan enkelte løpere bare ha naturlig høye blodverdier.

SVT og Sunday Times presiserer også at høye blodverdier ikke er ensbetydende med doping. SVT hevder imidlertid at 300 utøvere - det vil si 15 prosent av databasen - har så høye blodverdier at de kun skal forekomme blant 1 prosent.

«Noen ganger var blodet så tykt at løperen burde vært på sykehuset - og ikke konkurrert», skriver Sunday Times.

Amerikaneren James Stray-Gundersen, som tidligere har jobbed med FIS, er én av ekspertene som har analysert prøvene for de fire mediene.

– Det er et betydelig antall medaljevinner som har unormale eller veldig unormale blodprofilresultater. Det tyder på høy forekomst av doping, sier Stray-Gundersen.

Les hva antidopingekspert Mads Kaggestad mener om saken her:

Sikker på at svensk løper var dopet

I sin dekning er SVT naturligvis mest opptatt av svenske løpere. Kanalen hevder to svensker avla mistenkelige prøver mellom 2001 og 2010.

Ekspertene har brukt en såkalt «off-score»-verdi - som baseres på hver løperes individuelle blodverdier - i analysen av databasen.

Der kommer én svensk løper spesielt dårlig ut, skriver SVT.

– Det er over 130. En «off-score»-verdi over 130 er veldig, veldig koblet til doping. Jeg tror det bare er en sjanse på 1 til 10.000 for at det skyldes naturlige årsaker, sier Stray-Gundersen til kanalen.

Han legger til at han er «praktisk talt sikker» på at denne utøveren var dopet.

Landslagslege svarer

SVT har ikke lykkes med å få en kommentar fra den aktuelle utøveren. Men Sveriges landslagslege Per Andersson har kommentert saken overfor kanalen:

– I og med at vi ser de her verdiene så er det naturlig å se nærmere på den løperen. Det er jeg enig i. Men en «off-score»-verdi alene kan ikke felle en løper, sier Andersson.

– Jeg føler meg veldig overbevist om at dersom dette gjelder løpere som er med nå i Sør-Korea, så er det med høy sannsynlighet naturlige forklaringer på dette, legger han til.

Prosjektet til SVT, Republik, ARD og Sunday Times er publisert på et kritisk tidspunkt for langrennssporten. Om én uke er skiøvelsene i OL i full gang.

En rekke dopingmistenke russiske utøvere lever fortsatt i uvisshet om hvorvidt de får stille i lekene.