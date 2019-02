Appelkvist Stenseth med karrierebeste da Diggins vant i Cogne: – Må berømme henne

SOHR: SDF har tatt kontroll over den siste IS-enklaven

Fjerdeplassen er hennes beste resultat så langt i karrieren.

Tyske Sandra Ringwald ledet lenge med Stenseth og Diggins jagende bak. Den tyske løperen ble derimot slått av den amerikanske løperen i spurten. Også svenske Johanna Hagström klarte å ta seg forbi den norske løperen på oppløpet.

Det ble en tøff kamp gjennom dagen for Stenseth. Hun tapte fotofinishen mot russiske Natalia Nepriajeva i kvartfinalen. Det skilte 5/100 sekund mellom de to, men ingen av heatene som kom bak var raskere slik at Grong-løpere tok seg til semifinale på tid.

– Ganske nær å vinne

I semifinalen gikk hun kontrollert og hadde bare den slovenske overraskelsen Eva Urevc foran seg. Dermed ble det trønderens første besøk i en finale i verdenscupen.

– Vi må fortsette å berømme Ane Appelkvist Stenseth. Hun gjør gode løp etter gode løp og er veldig nær en plass på pallen. Ganske nær å vinne faktisk, sa NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Slått ut i kvartfinalene

Anna Svendsen, Magni Smedås og Anne Kjersti Kalvaa ble alle slått ut i kvartfinalen. Kalvaa var 6/100 unna fra tredjeplassen i sitt kvartfinaleheat.

Bare fire av de syv norske løpere som stilte til start klarte å ta seg videre til utslagsrundene.

Hverken Julie Myhre (nr. 31), Silje Øyre Slind (40) eller Hedda Østberg Amundsen (41) klarte å ta seg videre fra prologen.

Ingen av de norske VM-deltagerne går i Cogne.

På herresiden ble det dramatikk i finalen, der italienske Federico Pellegrino vant etter å ha brukket staven.

Norsk innslag: - Kan være stolt

– Han kunne gått med en stav, han er i VM-form. Igjen er han suveren i avslutningsfasen. Ingenting biter på ham, fem dager før VM-sprinten, sa Bjørn på NRK.

Pellegrino henviste landsmann Francesco De Fabiani til annenplassen og franske Lucas Chanavat til tredjeplass. Sondre Turvoll Fossli tok femteplassen, som det eneste norske innslaget i finalen.

– Han har hatt en stor dag, selv om det ble sisteplass i finalen, fastslo Bjørn.

(©NTB/100 % Sport)