Astrid Uhrenholdt Jacobsen avslutter langrennskarrieren

Langrennsprofilen bekrefter beslutningen om å avslutte karrieren overfor NRK. Det betyr at tremila i Holmenkollen i begynnelsen av mars ble hennes siste renn som langrennsutøver.

Allerede da sådde hun tvil rundt egen fremtid som toppidrettsutøver.

Nå sier hun at koronapandemien har gjort henne helt trygg på at fremtiden handler om å være lege, ikke langrennsløper.

– Jeg har bestemt meg for å kalle en spade en spade. Jeg har her og nå flere drømmer for mitt liv som helsearbeider enn for et liv som langrennsløper, så jeg får sette et punktum nå for den delen, sier Jacobsen.

Snart ferdig med studiene

Hun har ett år igjen av medisinstudiene.

Valget som nå er tatt markerer slutten på en lang og innholdsrik idrettskarriere. Jacobsen har en meget god sesong bak seg.

Så sent som i Val di Fiemme 3. januar i år tok hun det som skulle bli karrierens sjette og siste verdenscupseier.

– Jeg mistet ikke troen på å kunne prestere på toppnivå, men tanken på å kjempe om VM-medaljer trigger ikke på samme måte som tidligere. Kanskje ble denne koronapandemien en perfekt overgang for meg til livet som helsearbeider, der visjonene er mer fremtredende enn på idrettsbanen. Jeg tar det som et tegn på at jeg har gjort mitt med nummer på brystet og Norge på ryggen, sier veteranen.

– Det lå i kortene

Det er ikke mange som har fulgt karrieren til Jacobsen tettere enn hennes personlige trener Dag Kaas. Han var naturligvis ikke overrasket over avgjørelsen til 33-åringen.

– Det lå i kortene. Hun har holdt på i mange år, men har mistet litt treningsgnisten i det siste. Hun har fortsatt konkurranselyst, men det holder ikke. Astrid ville enten satse 100 prosent eller gi seg, forteller Kaas.

Kaas har jobbet som Jacobsens personlige trener siden hun var 17 år. Treneren forteller om en karriere fullt av oppturer og nedturer.

– Det har væt veldig spennende, men samtidig utfordrende. Astrid er blitt hemmet av astma, allergier og skader gjennom karrieren. Måten hun har jobbet seg tilbake gang på gang viser en stor styrke, sier han.

– Er hun fortsatt god nok til å konkurrere i verdenstoppen om hun valgte å fortsette satsingen?

– Ja, det vil jeg si. Både aldersmessig, samtidig som hennes fysiske tester holder et nivå som da hun var på sitt beste, svarer Kaas.

Tidlig gjennombrudd

Jacobsen slo gjennom for fullt som 20-åring med VM-gullet i sprint i Sapporo i 2007. Bare uker tidligere hadde hun tatt sin første pallplass i verdenscupen. Det skjedde i sprint i Otepää i Estland.

Hennes siste verdenscuprenn ble på hjemmebane i Holmenkollen i mars. Det var helt i starten på koronatiden. Etter løpet gråt hun. Kanskje hadde hun allerede da en aning om at hun hadde gått siste store renn.

I 2018 var hun med på det norske laget som tok OL-gull i stafett i Pyeongchang. To stafettgull er det også blitt i VM-sammenheng.

Individuelt har hun to VM-sølv og fem VM-bronser på merittlisten. Jacobsen har også vært på pallen i verdenscupen 56 ganger.