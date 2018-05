Astrid Uhrenholdt Jacobsen fortsetter karrièren

Saken oppdateres.

For to uker siden skrev Aftenposten at Astrid Uhrenholdt Jacobsen (31) ville fortsette karrièren. Men det fantes et problem: Å kombinere medisinstudiene med toppidrettslivet.

Nå er problemet løst.

Uhrenholdt Jacobsen fortsetter skikarrièren, forteller hun til NRK.

– Det har ordnet seg på en bra måte. Jeg har fått noen tilpasninger, men blir nok ikke å se på alle samlinger med landslaget, sier Uhrenholdt Jacobsen til kanalen.

– Jeg fortsetter med studier for fullt fra august, men utsetter eksamen til våren. Da får jeg litt spillerom, og jeg får ikke det kjøret frem mot jul, forklarer hun.

Under Lahti-VM viste hun sin tøffe innstilling. Les mer her: Da treneren så Uhrenholdt Jacobsen på pressekonferansen, innså han hva hun hadde vært gjennom.

I møter med UiO

Uhrenholdt Jacobsen studerer medisin på Universitetet i Oslo. For to uker siden varslet den populære langrennsløperen at «møtevirksomhet» måtte til.

Nå har altså møtene med universitetet endt med en løsning begge parter kan leve med.

Allerede i 2016 skrev Aftenposten at studiene kunne tvinge Uhrenholdt Jacobsen til å legge opp. Landslagsledelsen har imidlertid støttet henne.

– Hvis hun får den permisjonen på vinterstid så vil det være opp til landslagssystemet å avgjøre hva hun skal være med på av samlinger og slik. Der er det flere som må uttale seg. Skiforbundet skal jo være positive til at folk ønsker å studere. Man må jo ta litt hensyn til alder og sånn også, sa landslagstrener Roar Hjelmeset 23. april.

Siden den gang har Hjelmeset blitt erstattet av Ole Morten Iversen. Uhrenholdt Jacobsen blir neste sesong landslagets eldste løper, siden Marit Bjørgen (38) har lagt opp.

Hun er også blant lagets mest meritterte løpere, med ett OL-gull, samt tre gull, ett sølv og fem bronse fra VM.