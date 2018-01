Løfshus fikk signaler fra Northug-leiren: – Da var det ganske greit

Lenker seg fast for å stoppe hogsten i Europas siste urskog

«Litt overladet film om Per Fugellis siste år og død» 4

Oilersbørsen: To skritt frem, ett tilbake

Reagerer sterkt på Kristoffersen-skandalen: – Motbydelig. Skaff dere et liv

Lorentzen setter lav odds på at han tar OL-gull

IS sier de står bak Redd Barna-angrep i Afghanistan

Saken oppdateres.

På en pressekonferanse onsdag offentliggjorde toppidrettssjef Tore Øvrebø Norges tropp til vinter-OL.

Der bekreftet han at Petter Northug (32) ikke er tatt ut. Dermed blir Northug stående med de to gullene fra Vancouver-OL i 2010. På pressekonferansen fortalte Øvrebø om dialogen med landslagssjef Vidar Løfshus.

– Det har vært stor grad av enighet om hele uttaket, inkludert Petter, sier Øvrebø, før han utdyper rundt Northugs sesong:

– Det har vært en usikkerhet hele veien. Det har vært mye sykdom. Han har gått få løp, og de få løpene har han gått, har han ikke gått fort. Totalsummen er at han ikke er med i troppen.

Se alle utøverne som ble tatt ut onsdag nederst i denne artikkelen.

Har snakket sammen

Tirsdag leverte landslagssjef Vidar Løfshus sin innstilling – et slags troppsforslag – til Olympiatoppen. Der sto altså ikke Northugs navn.

Løfshus sier han har fått tydelige signaler om at Northug ikke ville reise til OL som reserve. Til VG bekrefter Northugs trener Stig Rune Kveen at Northug ikke ville være reserve.

– Vi har hatt en dialog med Stig Rune om reserve/ikke reserve. I den tilstanden Petter er nå, har det ikke vært aktuelt for ham å være med i troppen, sier Løfshus.

– Hvis Northug hadde ønsket å være reserve, ville dere tatt ham ut?

– Vi kom ikke så langt i den diskusjonen. Han er fortsatt syk. Da var det en veldig, veldig lang vei å gå for å komme seg til rett nivå.

Turvoll Fossli er reserve

Løfshus sier han har hatt kontakt med Stig Rune Kveen senest onsdag morgen. Landslagssjefen forteller at han hadde forstått at en reserveplass var uaktuelt for Northug allerede i helgen.

– Med de signalene vi fikk, var det ganske greit.

Sondre Turvoll Fossli har imidlertid gått med på å være reserve. Han er for øyeblikket inne på sprintlaget i OL. Det laget består av Emil Iversen, Johannes Høsflot Klæbo, Eirik Brandsdal og Pål Golberg, bekrefter Løfshus.

– Sondre er ren reserve. Det er utgangspunktet. Sondre blir uansett med bortover og forbereder seg som om han skal gå.

Helgardering på kvinnesiden

På kvinnesiden ble Mari Eide og Kari Øyre Slind tatt ut onsdag. Dermed blir 9 kvinneløpere med til OL – og ikke 8 – som var den opprinnelige planen. Herretroppen er redusert fra 12 til 11.

– VI har mulighet til å ta ut 20. Da kjører vi en helgardering. Det kan oppstå sykdom og skader. Når vi har mulighet til å ta ut en ekstra utøver, fyller vi opp troppen, sier Løfshus.

– Du vurderer 11 herreløpere som nok?

– Der har vi veldig god dekning. Mange av løperne er allroundere, med noen få sprintspesialister.

To har bedt om utsettelse

Fra andre idretter er Tiril Sjåstad Christiansen, Tiril Eckhoff og Ståle Sandbech blant de profilerte utøverne som ble bekreftet OL-klare onsdag.

OL-uttaket gjøres gjennom to ledd. Hvert enkelt særforbund sender først inn et troppsforslag, også kalt innstilling, til Olympiatoppen. Det er imidlertid Olympiatoppen som har siste ord i uttaket.

Det har vært to uttaksrunder tidligere, det første 21. desember, det andre 15. januar.

Dette var det endelige OL-uttaket. Uttaket for kombinert og hopp er imidlertid utsatt til søndag.

OL i Pyeongchang starter 9. februar. På onsdagens pressekonferanse annonserte Øvrebø at Norges mål er 30 medaljer. Ambisjonen for Paralympics er syv medaljer.

Norges Idrettsforbund og Olympiske komité har onsdag tatt ut følgende utøvere til OL i Pyeongchang:

Alpint:

Kvinner: Kristin Lysdahl (Bærum), Maren Skjøld (Gjøvik).

Freestyle:

Slopestyle/Big Air, kvinner: Tiril Sjåstad Christiansen (Geilo). Menn: Christian Nummedal (Hakadal), Felix Stridsberg Usterud (Bærum).

Kulekjøring, kvinner: Hedvig Wessel (Heming). Menn: Vinjar Slåtten (Voss)

Hopp:

Kvinner: Maren Lundby (Kolbukameratene), Silje Opseth (Holeværingen)

Langrenn:

Kvinner: Mari Eide (Øystre Slidre), Kari Øyre Slind (Oppdal).

Menn: Eirik Brandsdal (Kjelsås), Sondre Turvoll Fossli (Hokksund), Pål Golberg (Gol), Emil Iversen (Varden Meråker).

Ishockey menn:

Målvakter: Lars Haugen (Färjestad), Henrik Haukeland (Timrå), Henrik Holm (Stavanger).

Backer: Aleksander Bonsaksen (Iserlohn), Stefan Espeland (Klagenfurt), Jonas Holøs (Fribourg), Johannes Johannesen (Stavanger), Erlend Lesund (Mora), Mattias Nørstebø (Frölunda), Daniel Sørvik (Litvinov), Henrik Ødegaard (Frisk Asker).

Løpere: Anders Bastiansen (Frisk Asker), Kristian Forsberg (Stavanger), Ludvig Hoff (University of North Dakota), Tomm Kristiansen (Sparta), Ken André Olimb (Linköping), Mathis Olimb (Linköping), Mats Rosseli Olsen (Frölunda), Aleksander Reichenberg (Sparta Praha), Niklas Roest (Sparta), Martin Røymark (Modo), Eirik Salsten (Stavanger), Patrick Thoresen (SKA St. Petersburg), Steffen Thoresen (Storhamar), Mathias Trettenes (Krefeld).

Skeleton:

Alexander Henning Hanssen (Lillehammer).

Skiskyting:

Tiril Eckhoff (Fossum), Hilde Fenne (Voss).

Skøyter:

Henrik Fagerli Rukke (Hol).

Snowboard:

Menn: Torgeir Bergem (Trondheim), Mons Røisland (BSK), Ståle Sandbech (BSK).

(©NTB)