Bedre svar til Northug kunne ikke Hetland ha gitt

Saken oppdateres.

PYEONGCHANG: Da alle snakket om Johannes Høsflot Klæbo, stakk ukjente Simen Hegstad Krüger. Han fikk en luke som ingen var i stand til å ta igjen.

Gullet til 24-åringen fra Oslo er sensasjonelt. Sølvet til Martin Johnsrud Sundby er ikke uventet. At Hans Christer Holund tok bronsen og sørget for trippelt norsk på tremila, uten at Klæbo var en av de tre, var en gedigen overraskelse.

Bak denne fantastiske norske dagen ligger en lang historie. Om laguttak, et landslagsmiljø, en landslagstrener som har gitt løperne sine tillit - og Petter Northug.

Vi kan starte med den kontroversielle vrakingen av Northug til verdenscupåpningen i Ruka.

Skistjernen fra Mosvik, som skulle til Pyeongchang for å revansjere Sotsji-fiaskoen i 2014, la ut et bilde på Instagram da han ikke fikk bli med til Finland i november.

Bildet viste landslagssjef Vidar Løfshus og herrelandslagstrener Hetland i samtale. Rundt dem lå fire snakkebobler. De to første var slik:

Løfshus: «Vi tar vel ikke med Northug til Ruka?»

Hetland: «Selvfølgelig ikke, vi må prioritere medaljegarantister i OL-sesongen. Kjør inn Golberg, Krüger, Holund, Tønseth, Fossli og Brandsdal. Mesterskapsløpere med X-faktor».

Denne teksten ble altså sendt ut av Northug, landslagsløper og kollega til løperne som i dag sikret tre norske medaljer i Sør-Korea. Det skapte et vanvittig oppstyr. «Et grovt overtramp», mente Hetland. «Farlig nær mobbing», sa Løfshus.

Landslagets medierådgiver Gro Eide varslet at det var opprettet personalsak mot Northug, noe som bidro til enda mer støy. Uttaket i Ruka, som i ettertid viste seg å være helt riktig, engasjerte så kraftig at NRK arrangerte en direktesendt debatt om temaet i beste sendetid.

Mens dette bråket pågikk fikk tre løpere fra Oslo gå i fred. De trente, de konkurrerte og de så frem mot sesongens hovedmål: OL i Pyeongchang. Krüger vant til og med et verdenscuprenn like før jul, uten at så mange brydde seg om det.

Det norske folk snakket om Northug og om hvordan han ble behandlet av landslagsledelsen. Det ble spekulert på om han ville klare å komme til OL, og det ble pratet om Klæbo, som mange mente kunne dra til Sør-Korea og raske med seg gullmedaljer i alle løp han stilte opp i.

Klæbo ble for øvrig tiendemann på tremila. Litt skuffende isolert sett, men han har en enda større medaljesjanse allerede på tirsdagens sprint.

Nå handler det om trioen fra Oslo, men kanskje aller mest om treneren deres, Tor Arne Hetland. På et tidlig tidspunkt, tross kraftig press, valgte han å gi Krüger og Holund tillit, slik at de fikk forberede seg. De fleste antok at duoen skulle være hjelperyttere for gullkandidat Sundby, som var selvskreven på laget sammen med Klæbo.

Northug fikk sine sjanser til å kvalifisere seg til OL, men tok ikke vare på dem. Han kunne gjerne ha fått den siste plassen på Tour de Ski-laget, men det er ingenting som tyder på at det ville ha endret historien.

Nå er det ingen som har grunn til å være misfornøyde med at det ble slik, andre enn Northug selv og hans team.

At Northug mislyktes sportslig er greit nok, men med fasiten i hånd blir måten han ytret seg på i sosiale medier om lagkameratene rett og slett et trist kapittel i historien om en av tidenes mest fargerike skiløpere.

Da jeg pratet med Hetland etter tremila søndag formiddag, var han forsiktig med å si noe om hvordan Northug-bråket påvirket laget hans i de turbulente ukene før jul.

Han har heller ikke noe behov for det.

For i dag ser alle at måten han taklet det på var genial. Laguttaket kunne ikke ha vært løst bedre. Sannsynligvis bidro Northug-bråket heller til å samle gruppa enn å splitte den. Da Krüger stakk, ventet Sundby og Holund akkurat lenge nok slik at ingen var i stand til å ta igjen lagkameraten. Selv fikk de sølv og bronse.

Krüger har definitivt vist seg som en mesterskapsløper med X-faktor. Og fortsatt gjenstår hans aller beste distanse, 15-kilometeren.

På en dag med stort sett bare norske vinnere, fremstår Northug som taperen. Det norske landslaget har vist at de klarer seg fint uten ham. Fighten som Northug satte i gang på sosiale medier har fått sin ende.

Det tok noen runder før den ble avgjort, men enden på visa ble knockoutseier.

Til Tor Arne Hetland.