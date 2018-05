Beitostølen fikk verdenscuprenn i langrenn

Kom tilfeldigvis over et stort bål i Steinkjer

Saken oppdateres.

Det ble klart i forbindelse med den pågående FIS-kongressen i greske Costa Navarino onsdag. Rennene på Beitostølen blir arrangert 8. og 9. desember.

Som følge av en avlysning fikk Norges Skiforbund en forespørsel fra Det internasjonale skiforbundet (FIS) om å overta en verdenscuphelg i langrenn. Den får altså rutinerte Øystre Slidre idrettslag ansvar for gjennomføringen av.

Vedtaket ble gjort av verdenscupkomiteen i Det internasjonale skiforbundet (FIS) onsdag.

Henholdsvis 15 og 30 kilometer fellesstart med skibytte står på programmet i tillegg til stafetter.

– Vi vet at langrennsinteressen er utrolig høy i Norge, og til vinteren får vi ekstra mange tv-sendte skirenn i Norge. Takk til Beitostølen som kan påta seg et slikt arrangement på kort varsel, sier arrangementssjef i Norges Skiforbund, Terje Lund.

Beitostølen hadde tidligere årlige verdenscuprenn i langrenn, men fra 2009 forsvant rennene fra kalenderen. Nå er det altså duket for comeback.

– En gedigen julepresang. Det blir ekstra moro for oss å være tilbake i det gode selskapet, og vi gleder oss igjen til å få verdens beste skiløpere på besøk. Når denne muligheten dukket opp, så brukte vi ikke lang tid på å takke ja. Vi er stolte over å bli spurt, både kommunen og næringslivet er i ekstase. De TV-sendte skirennene, denne gangen i flere land, har en uvurderlig markedseffekt for hele regionen, sier daglig leder i Øystre Slidre Idrettslag, Erik Østli.

Det betyr at den norske langrennseliten skal til Beitostølen to ganger på svært kort tid kommende vinter. De tradisjonsrike nasjonale åpningsrennene på Beitostølen går også kommende vinter midt i november.

