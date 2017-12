«Beklager, Hetland. Også i dag handler det om Northug.»

Ingebrigtsen fryktet at karrièren var over

LENZERHEIDE: 15-kilometer klassisk med individuell start er en perfekt distanse både for Didrik Tønseth, Emil Iversen og Niklas Dyrhaug. Ingen av dem innfridde i solsteiken i Sveits. Niendeplass til Tønseth, 16.-plass til Tønseth og 17.-plass til Emil Iversen er skuffende.

Skirennet i Lenzerheide minnet om et verdenscuprenn tidlig på 2000-tallet, før Petter Northug hadde slått gjennom. Det var et godt, gammeldags skirenn, uten det sirkuset Northug har bidratt til. Dario Cologna tok en svært populær hjemmeseier, Martin Johnsrud Sundby reddet den norske æren med tredjeplass. Og det var stort sett det.

Om det ikke hadde vært for han som ikke er her, Petter Northug.

31-åringen, som landslagsledelsen vraket mot sin vilje til Tour de Ski-laget, gikk andreetappen på Strindheims lag i Strindheimstafetten, samtidig som Tour de Ski-etappen pågikk i Sveits. Der tok han inn halvminuttet på Magnus Moan. Å vurdere prestasjonen er bortimot umulig, men det tyder i hvert fall på at Northug er frisk, i trening og at han er villig til å teste seg i konkurranser igjen.

Dermed dukker spørsmålene opp: Ville Northug ha gjort det bedre i Lenzerheide enn for eksempel Finn Hågen Krogh, som gikk i mål til 72.-plass, over tre minutter bak Cologna? Og hva med Sjur Røthe, som ble nummer 46, rundt to minutter bak vinneren?

Svaret får vi ikke, og der ligger problemet. Det gir grobunn for stadig nye spekulasjoner. For hver dag med norsk resultatsvikt øker sympatien blant den skiinteresserte norske befolkningen for den vrakede langrennsstjernen.

Verken Krogh eller Røthe skal klandres for at Northug ikke er på plass i Sveits, men herrelandslagstrener Tor Arne Hetland må ha sett for seg scenarioet. Da løperne hadde gått gjennom pressesonen i Lenzerheide, flere av dem etter å ha besvart spørsmål om Northug, sto Hetland igjen.

Han ble stående lenge.

I omkring et kvarter måtte han svare på spørsmål. Få av dem handlet om 15-kilometeren i Lenzerheide. Tema var Petter Northug.

Hetland mener fortsatt at Northug har godt av en treningsperiode, stikk i strid med hva mannen med 15 mesterskapsgull selv tror er det beste for å lykkes i OL. Hetland innrømmer at støyen en Northug-vraking ville medføre ble diskutert før uttaket. Han sier at det ekstra presset er noe de norske løperne må tåle.

Hetlands forklaring er til å forstå, men det at Northug og hans støttespillere nå kan argumentere med at han aldri fikk en skikkelig sjanse til å vise seg frem, tror jeg kan bli et problem for landslagsledelsen.

Med det opplegget Vidar Løfshus og Tor Arne Hetland har lagt opp til, har Northug fortsatt mulighet til å kvalifisere seg for OL-sprinten. På de øvrige distansene blir det verre. Om han ikke deltar i skandinavisk cup i Piteå i slutten av neste uke, har han kun to helger på seg før OL-toget går.

Hele nasjonen engasjerer seg i Northugs kamp for en OL-plass. Jeg tror det voldsomme Northug-fokuset etter dagens Tour de Ski-etappe kun er en forsmak på hva som er i vente, særlig om Northug vrakes også fra OL-troppen og de norske løperne ikke overbeviser i Sør-Korea.

Northug burde ha fått plass på Tour de Ski-laget, rett og slett for å gi ham sju muligheter til å bevise om han er i form eller ikke. Det ville ha gitt ham selv og landslagsledelsen klare svar, samt skapt større ro i det norske laget.

Presset på Hetland og løperne øker for hver dag uten norsk dominans. I verste fall kan det bidra til å svekke de norske løpernes sjanser i OL, på grunn av ekstra press, mer støy og energilekkasjer.