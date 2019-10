Bekmørk spådom: Frykt for narko-tilstander i langrenn

Saken oppdateres.

GARDERMOEN: Problematikken rundt de omstridte og helseskadelige fluorproduktene er blant den heteste tematikken i både norsk og internasjonal langrennssport. Søndag skal høstmøtet til Norges Skiforbund, som denne helga foregår på Gardermoen, ta stilling til om Norge skal opprettholde fjorårets kontroversielle fluortesting.

Norsk langrenn innførte før fjorårssesongen forbud mot bruk av fluorprodukter i årsklassene opp til 16 år. Store utfordringer rundt testmetodene førte til sterke diskusjoner. Derfor kan søndagens møte på Gardermoen ende med at testingen faktisk opphører og at forbudet blir rent verdibasert. Alternativet er å fortsette på samme måte som i fjor.

Ser man litt større på saken er det helt tydelig hvor veien går. FIS-topp Vegard Ulvang informerte om tematikken til de norske langrennslederne lørdag ettermiddag. Han er mildt sagt bekymret.

Et sentralt moment er at et nytt EU-reglement blir iverksatt fra 4. juli neste år. Da blir både omsetning og transport over landegrensene av de sterkeste fluorbaserte produktene forbudt. Dette er den skismurningen som per i dag gir klart best glid.

For USA gjelder forbudet allerede kommende vinter, noe som får betydning for verdenscupsprinten i Minneapolis 17. mars.

Ulvang ser for seg et scenario som kan minne om tilstandene vi opplever i narko-markedet:

– I vinter må vi nesten forutsette at i Amerika kommer de fleste deltagende nasjoner til å bryte loven. Det er ikke kjekt. Vi vet allerede at amerikanske utøvere kjøper produkter i Europa og tar med seg hjem. Vi vet at det i dag finnes en del produsenter som ringer rundt og lurer på hvor mye kundene vil ha av stoffet, sa Ulvang til forsamlingen på Gardermoen.

Han skisserer et sort marked, hvor opplagrede produkter kan brukes etter at forbudet er innført, samt at stoffet kan innføres fra nasjoner som Russland og Kina, hvor det ikke finnes forbud.

Et av problemene er, som i Norge i fjor, at det fortsatt ikke finnes like gode og presise testmetoder for å avsløre juks som for dopingbruk.

Problemet er løst den dagen det er utviklet erstatningsprodukter som kan matche dagens fluorsmurning. Disse ser fortsatt ikke ut til å være på plass.

Effekten av å bruke produktene er enorm, faktisk større enn av doping. På vått føre kan en utøver tjene opp mot ett minutt på en tikilometer.

Frem til erstatningsprodukter er på plass, vil dette være et svært vanskelig tema i langrennssporten. Ulik praksis i ulike nasjoner kan føre til ulike konkurransevilkår. Lite utviklede testmetoder kan føre til at det er mulig å jukse uten å bli tatt.

I tillegg til helse- og miljøperspektivet er også økonomi et argument for å forby smurningen, særlig på breddenivå og i lavere årsklasser.

Ulvang betegner dette som en hastesak.

– Vi har dårlig tid. Vi kan ikke leve lenge med smuglervarer over grensa. Det er mulig jeg ser sort på det, men jeg er i hvert fall bekymret, sier han.

Vinterens testing under Hovedlandsrennet avdekket at en rekke skipar hadde indikasjoner på bruk av fluorprodukter til tross for at forbudet var innført.

– Det er både overraskende og skuffende at vi finner et såpass stort antall skipar med indikasjon på bruk av fluorprodukter når forbud er innført som starten på et holdningsskapende arbeid, uttalte Torbjørn Skogstad, leder for langrennskomiteen.

Medieoppslag i etterkant førte til rasende skiforeldre som følte seg uthengt av skiforbundet. Dette er noe av bakgrunnen for at testingen kan bli vedtatt opphørt på søndag.

Når langrennslederne skal ta stilling til saken søndag, er det ikke et alternativ å oppheve forbudet. Det vil fortsatt gjelde kommende sesong.

Spørsmålet er om testingen skal fortsette.

Med signalene som kommer fra FIS er det ingen tvil om hvor veien går. Sannsynligvis kommer det et totalforbud også internasjonalt. Utvikling av testmetoder må derfor fortsette kontinuerlig.

Den dagen forbudet blir innført på toppnivå, må testene være like sikre som ved dopingprøver.

Selv om det skapte bråk i vinter, vil det være pussig om Norge går tilbake og dropper testingen. Det kan signalisere at fokuset på saken ikke lenger er like sterkt.

Derfor er det naturlig om norsk langrenn fortsetter som i fjor, men med økt fokus på å utvikle metodene for testing ytterligere.