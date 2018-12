Gråtkvalt Northug legger opp: – Har vært et eventyr

Saken oppdateres.

Tirsdag kveld kom meldingen om at Petter Northug hadde innkalt til pressekonferanse på Lerkendal i Trondheim onsdag klokken 12.

Senere på kvelden kunne flere medier, blant annet VG og TV 2, erfare at 32-åringen gir seg som langrennsløper på toppnivå.

Like før klokken 12 onsdag bekreftet Langrennslandslaget på Facebook at Northug legger opp.

Da hovedpersonen tok scenen på pressekonferansen noen få minutter etterpå var han tydelig beveget og blank i øynene.

– Som mange har fått med seg, har jeg tatt et valg om å legge opp som skiløper, sa 32-åringen rolig og bestemt.

Han kjempet mot tårene og måtte flere ganger ta pauser i starten av seansen.

– Dette var tøffere enn jeg hadde trodd, sa Northug.

Northugs store mål i vinter var VM i Seefeld i februar. Han slet imidlertid med sykdom i sesongoppkjøringen og har vært langt nede på resultatlistene i begynnelsen av sesongen.

– Det har vært en trøblet sensommer og høst. Jeg har prøvd å gjøre det ytterste for å være i ok form når sesongen starter. Målet var å være med og kjempe om en plass i VM, men jeg orker ikke å bruke mer energi og krefter for å beholde denne plassen når jeg ligger så langt etter, sier han, og forteller at han kjenner lettelse over å ha tatt beslutningen.

– Jeg fant ut at dette var den beste løsningen for meg, og tror jeg vil være glad for at jeg tok det valget.

Takket familien

Mosvikingen tok seg god tid til å forklare hvor mye langrennskarrieren har betydd for ham og roste foreldrene John og May.

– Langrenn har vært livet mitt fra jeg var guttunge, og det har vært ekstremt til tider. Det er tungt nå, men godt også. Når jeg sitter her i dag, må jeg innrømme at det har vært et eventyr.

– Jeg hadde en liten drøm da jeg var guttunge om å bli en god skiløper. Jeg er stolt over det jeg har fått til, og langrenn har vært livet mitt i så mange år. Da er det tøft å gi seg, men samtidig føles det godt, sier en gråtkvalt Northug fra podiet på pressekonferansen.

Han takket også brødrene Tomas og Even, og sa at han kommer til å hjelpe minstebror fremover.

- Jeg skal være med Even i høyden i Sveits og hjelpe ham litt, sier Northug.

– Angrer ingenting

Northug fikk spørsmål om hvordan reaksjonene var da han ga de nærmeste beskjed om beslutningen.

- Foreldrene syntes nok at det er litt godt å få det ut av verden. Venner og litt annen familie synes det er trist og blir lei seg, for de skulle gjerne sett at jeg fortsatte med dette. Det er veldig blandet, svarte Northug.

På spørsmål om han angrer på noe, svarte han avkreftende.

– Jeg angrer ikke på noe. Veien jeg har gått fram hit, har vært bevisst, og det er en grunn til at ting har blitt som de har blitt. Jeg ville ikke gjort noe annerledes, sier Petter Northug.

Nådde ikke sesongens mål

Det er en av langrennshistoriens aller største løpere som setter punktum for en karriere som de siste sesongene har vært nedadgående.

– Jeg har gått litt mine egne veier. Det som alltid har vært i hodet mitt er at det handler om å vinne skirenn. Det har vært filosofien min. Det har vært oppturer og nedturer, men jeg har vært privilegert og heldig for å få oppleve det jeg har gjort, sa Northug.

Han tok to OL-gull og 13 VM-gull i en periode der norsk herrelangrenn nesten var nede for telling, og vant også verdenscupen sammenlagt to ganger.

Northug fikk spørsmål om hva som var det største øyeblikket i karrieren.

– Etter Falun, da jeg sto med fire individuelle femmilsgull i mesterskap, så er kanskje det det største, svarte han.

Mosvikingens forrige verdenscupseier kom helt tilbake i februar 2016, og han endte på 38 verdenscupseire.

I november satte han denne helgens skandinaviske cup i Östersund som en siste frist for å finne formen.

Nå er det altså klart at han gir seg i langrennssporet.