Birgit Skarstein brøt etter uhell: – Det eneste jeg ikke trodde kunne skje, skjedde

Saken oppdateres.

PYEONGCHANG: «Det var bra det ikke skjedde i konkurranse», sa Birgit Skarstein (29) etter lørdagens fall på trening.

Men en ulykke kommer sjelden alene.

På 12-kilometeren i Paralympics-åpningen søndag falt Skarstein igjen. Det førte til at én av skiene på kjelken løsnet.

– Det er den ene tingen jeg ikke har en «backup»-plan for, det jeg ikke trodde kunne skje. Det har aldri skjedd før. Også skjedde det, sier Skarstein.

Brøt

Skarstein mistet kontrollen over kjelken i en utforkjøring, på grunn av det ujevne, sørpe-aktige underlaget.

– Jeg hoppet rett i været, og landet på den ene skien, forteller hun.

Rett før ulykken hadde Skarstein passert på niendeplass etter 6,87 kilometer. Hun var allerede ute av medaljekampen.

– Jeg ble stående der og prøvde å fikse skien, men på et punkt tenkte jeg «det er bedre å ikke være i veien for de andre i løypen», sier Skarstein.

29-åringen forteller at forbindingen kjørte seg fast i bakbindingen. Støtteapparatet kom raskt på stedet. De hadde imidlertid kun én skinøkkel. Ifølge Skarstein, trengte de to skinøkler for å kunne fikse utstyret.

– Det lærer vi av, og sørger for å ha det neste konkurranse, sier hun.

– Jeg synes det var artig

Amerikanerne Kendall Gretsch og Oksana Masters tok henholdsvis gull og bronse, mens Andrea Eskau fra Tyskland tok sølvet.

Etter at Skarstein brøt, tok hun seg ned til stadionområdet. Der brukte hun god tid med pressen. 29-åringen smilte og lo – og tok det uheldige rennet med fatning.

– Det var flaks at jeg ikke kjempet om pallen. Det hadde vært kjedelig om jeg gjorde det. Det var litt mindre stress nå.

– Hvilke følelser sitter du igjen med etter det som skjedde i dag?

– Jeg synes det var artig. Det var artig å starte. Det føles som en påskedag. Det er innmari varmt. Jeg gikk kun i konkurransedress – og svettet, sier Skarstein.

«Dette blir en sørpefest»

Været i Pyeongchang har endret seg dramatisk siden vinter-OL, og det er meldt opp mot 20 varmegrader denne uken.

«Dette blir en sørpefest», sa den amerikanske speakeren før rennet startet.

Forholdene er alt annet enn ideelle for Skarstein – som er betydelig tyngre enn mange av konkurrentene.

– I dag gikk det rett og slett for sakte fremover til at hun kunne kjempe om medalje. Hun sliter litt mer enn hun ønsker på sørpeføret, sier trener og samboer Martin Sletten, som tror Skarstein kan slå tilbake på onsdagens sprint.

På 12-kilometeren var det imidlertid lite som stemte for Skarstein. Men hun nekter å grave seg ned.

– Hvis alt handlet om å prestere, ville alt vært forgjeves når sånne ting skjer. Jeg trives med den jobben vi gjør, det fellesskapet. Jeg er så glad i å sette meg mål og strekke meg etter de, og jobbe alt jeg kan for det. Jeg tror veldig på idretten som samfunnsaktør. For meg handler det ikke bare om å vinne renn, sier Birgit Skarstein.