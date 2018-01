Birgit Skarstein tok pallplass i viktig verdenscuprenn

Anne-Lise (27) reiser årlig til den andre siden av jordkloden - for å klippe sau

Saken oppdateres.

Oksana Masters fra USA vant rennet i Oberried overlegent, men Skarstein hadde tidelene på sin side i kampen om den siste pallplassen.

Ned til fjerde- og femteplass skilte henholdsvis 0,7 og 1,7 sekunder.

Russiske Marita Iovleva, som for tiden konkurrerer under nøytralt flagg etter pålegg fra Den internasjonale paralympiske komité (IPC), tok andreplassen.

– Jeg er bare kjempefornøyd med pallplassering. Da jeg kom i mål, visste jeg ikke hvilken plassering jeg ville få, men etter hvert ble det klart at det holdt til tredjeplass, sier Skarstein.

Viktig renn

Skarstein gikk hardt ut, og kjempet seg inn til en tredjeplass på mellomdistansen i i tett snødrev.

– Det var skikkelig tunge forhold med masse nysnø og løse spor, en skikkelig kapasitetsløype. Siste sekundering var at jeg lå an til å få mellom 2.- og 4.-plass. Jeg er veldig godt fornøyd, sier Skarstein.

Verdenscupen i Tyskland er en viktig test for de norske utøverne seks uker før de paralympiske lekene i Sør-Korea. Her får de en pekepinn på hvordan de ligger an i forhold til resten av verdenseliten.

Skarstein, Trygve Toskedal Larsen, Håkon Olsrud, Nils-Erik Ulset er foreløpig tatt ut til distanser i langrenn til lekene i PyeongChang i mars, mens siste uttak skjer 24. februar.

Karrierebeste for norsk medaljehåp

Vilde Nilsen fra Kvaløysletta sørget for karrierebeste med fjerdeplass på 7,5 km klassisk. Det var bare 12 sekunder fram til vinneren, ukrainske Julia Batenkova-Bauman. Nilsen seiler opp som medaljehåp i Paralympics i mars.

Eirik Bye og Håkon Grønsveen Olsrud gikk inn til hver sin fine sjetteplass, mens sitskier Trygve Toskedal Larsen ble nummer sju.

På kvinnesiden havnet sitskier Isabelle Valen på 19.-plass. På herresiden endte Johannes Birkelund på 16.-plass, mens Thomas Oxaal tok 17.-plass.